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台南古都半程馬拉松登場 沿途經典美景小吃相伴

2023/3/5 08:45（3/5 08:56 更新）
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台南古都國際半程馬拉松5日清晨舉行，吸引近2萬人參賽，選手經過提供多樣化府城美食小吃補給站時停下來補充體力。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月5日
台南古都國際半程馬拉松5日清晨舉行，吸引近2萬人參賽，選手經過提供多樣化府城美食小吃補給站時停下來補充體力。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南古都國際半程馬拉松今天清晨舉行，吸引近2萬人參賽，其中有295名外籍選手，路線沿途經過許多台南知名景點，補給站提供多樣化府城美食小吃，更是活動特色。

台南市長黃偉哲鳴槍前致詞表示，古都馬近年已成為南台灣極具指標性的路跑賽事，不僅沿途可欣賞台南經典觀光景點，還有豐盛美食小吃，跑累了可以吃點美食補充體力，希望所有選手和陪跑家屬都享受台南的美食及美景，共度愉快的古都馬路跑時光。

活動開跑後，許多跑者路過補給站時，看到香味四溢的美食小吃及工作人員吆喝歡迎，忍不住停下腳步品嚐一番再繼續前進。

台南市政府體育局提供資料指出，台南古都國際半程馬拉松具有全台灣文化景點密度最高、獨家港區景色的賽道及豐盛美食等特色，本次賽事分為半程馬拉松組、10公里路跑組及5公里健康休閒組，有來自國內外近2萬名跑者參賽，其中包括來自39個國家共295名外籍選手。

來自日本山形市的跑者高橋祐希賽後向市府人員表示，這是他第一次參加古都馬，報名半程馬拉松組，覺得台南相較他的家鄉日本東北，溫度更舒適，跑起來很舒服，他對自己跑出來的成績感到滿意，也特別提到路跑沿途能欣賞到古蹟感覺很棒。（編輯：陳仁華）1120305

台南古都國際半程馬拉松5日清晨舉行，吸引近2萬人參賽，台南市長黃偉哲（前）主持鳴槍前與跑者們合照留念。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月5日
台南古都國際半程馬拉松5日清晨舉行，吸引近2萬人參賽，台南市長黃偉哲（前）主持鳴槍前與跑者們合照留念。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月5日
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