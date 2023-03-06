台灣農產前進東京食品展 鳳梨、石斑列重點行銷

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（中央社記者曾以寧台北6日電）2023東京國際食品展將開幕。農委會今天表示，鳳梨、石斑魚、鱸魚等產品列為重點行銷品項；副主委陳駿季並將與日本重要貿易商與通路業者洽談擴大台灣農產品銷日事宜。

行政院農業委員會透過新聞稿說明，日本東京國際食品展與德國科隆食品展、法國巴黎食品展並稱全球3大專業食品展，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和，各國積極組團參展，台灣依慣例由外貿協會籌組台灣館，農委會、縣市政府、公協會、農漁民團體及農產食品業者等共有151個單位參加，向日本及各國採購商介紹豐富多樣的台灣優良農產食品。

農委會表示，今年將鳳梨、冷凍鳳梨釋迦、石斑魚、鱸魚、蜆、豬肉加工製品、茶葉、冷凍地瓜、蜂蜜等產品列為重點行銷推廣品項，希望各國消費者能有機會品嚐到這些來自台灣的優質美味。

此外，陳駿季受邀參加Farmind、Wismettac Foods、Olympic等日本重要貿易商與通路業者舉辦的台灣農產品行銷推廣活動，盼將台灣鳳梨、香蕉及水產等優質農產品介紹給日本消費者，並與農產貿易商社和通路負責人討論擴大台灣農產品銷日事宜。

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農委會指出，近年雖受COVID-19疫情及中國大陸暫停部分農產輸入衝擊，但在各界共同努力下，農產品產地價格與農民收益未受影響。經積極拓展外銷新興市場，去年農產品外銷中國大陸以外市場的金額達新台幣1354億元，創下歷史新高，較110年增加6.3%，美國與日本更超越中國大陸，成為農產品外銷的前兩大市場。

其中，去年台灣農產品外銷日本達新台幣254億元，較民國110年增加17.5%，日本成為台灣農產第2大出口市場，僅次於美國。陳駿季此行也將對日本進口業者與消費者長期支持台灣農產食品表達感謝之意。（編輯：管中維）1120306