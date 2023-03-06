地方傳中捷藍線出入口將直達金錢豹 中市府澄清

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中捷運藍線規劃進入都市計畫審議，地方傳言未來捷運藍線出入口，將可直達金錢豹酒店；台中市政府澄清，出入口規劃在主要道路和人流充沛處，該特種營業場所不在出入口範圍內。

依據台中捷運藍線路線規劃，未來將在西屯區台灣大道二段與文心路二段口，與已通車的捷運綠線市政府站交會。中捷藍線規劃近日正進行都市計畫審議，其中在與綠線交會處，中市府規劃將路口的中華賓士台中展示中心及台灣中油文心路站用地，變更為捷運開發區。

台中市政府今天發布新聞稿表示，捷運藍線場站設施以設置出入口且需求用地最少的方式規劃，且優先劃設公有地，若出入口位置具開發效益，再考量現況用地使用條件，劃設可供土地開發範圍。

針對中華賓士及台灣中油兩處位置擬納入聯合開發，台中市交通局說明，未來捷運藍線B14站將會是中捷綠線及藍線的轉乘車站，出入口位置除結合目前捷運綠線市政府站的兩個出入口外，將規劃在台灣大道及文心路交叉口北側，目前中華賓士及台灣中油兩處設置出入口，以利旅客搭乘並提高運量。

交通局指出，中華賓士也是捷運綠線G9-1出入口捷運開發場站的土地所有權人之一，未來公司若參與捷運藍線土地開發後，也可以選擇回到現在正進行開發中的綠線G9-1開發案做為商辦或展場使用。

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對於中華賓士、台灣中油公司曾表達不參加納入土地開發範圍，市府表示，將針對中華賓士及台灣中油的陳情訴求，納入台中市都市計畫委員會審議，並將秉持市府最大誠意，持續與相關捷運開發區的各土地所有權人積極溝通。

另外，因金錢豹酒店市政店就位於台灣中油文心路站旁，地方傳言捷運出入口可直達酒店。交通局澄清，捷運出入口主要規劃在主要道路和人流充沛處，以方便搭乘捷運的旅客使用為主，該特種營業場所並不在出入口範圍內。（編輯：謝雅竹）1120306