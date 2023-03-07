人力銀行調查女性職場瓶頸 建議企業增育兒福利

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（中央社記者劉千綾台北7日電）職場女力撐起半邊天，國際婦女節來臨，104人力銀行調查指出，因少子化危機，女性希望企業提供育兒托老等福利；人力銀行建議，企業可自辦托嬰中心、提供彈性工時和高額生育獎金等友善女性措施，在大缺工的環境，讓女性成為重要戰力。

104人力銀行今天發布「與妳在一起，企業不缺工」調查，分析女性在職場上遭遇的瓶頸，39歲以下最擔心因生育中斷職涯、30至49歲最擔心工作家庭兩頭燒、50歲以上最擔心重返職場專業斷層。

為改善女性職場環境，104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，職場婦女面對婚生、家庭照顧需求，54%希望提供優於法律規定假期最高，盼透過假期緩解疲於奔命。

另有超過4成的女性工作者期盼企業提供托兒、托老等照顧津貼與友善措施，但企業端較重視更友善硬體和溝通方式，認知出現落差，凸顯企業在托嬰、托老津貼與措施有不足的疑慮。

鍾文雄建議，企業可自辦托嬰中心、提供彈性工時和高額生育獎金。企業想解決缺工，友善女性措施已成必要作為。

調查也發現女性工作壓力被低估，104人力銀行行銷長張寶玲表示，0分完全沒壓力，10分壓力極大，女性自評壓力5.9分，壓力呈現中高度，高於企業評比的4.9分。

其中，有未滿12歲小孩、30至39歲的女性，是身心壓力最大的兩族群，壓力分別為6.3分、6.1分。

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進一步觀察職場女性的兩大壓力源，54.1%認為工作表現不如預期，包括久未升遷、不受重視等；52.8%覺得財務入不敷出，像是買不起房、薪水不足以支付生活所需。

此外，女性領導階層占比近年雖有上升趨勢，但速度仍顯緩慢。人力銀行表示，過去10年來，僅增加約5個百分點，「基層及中階主管」女性占比從29.5%升到34.5%，「高階主管」女性占比從24.4%升到30%。（編輯：趙蔚蘭）1120307