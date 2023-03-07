111年遊覽車評鑑5家優等17家不列等 騰龍升為甲等

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（中央社記者余曉涵台北7日電）公路總局今天公布111年度遊覽車客運業評鑑結果，優等業者只有5家，甲等456家、乙等413家，還有17家不列等，其中曾發生蘇花公路撞山壁死傷事故的騰龍遊覽車則提升為甲等。

為提供民眾選擇租用遊覽車參考，交通部公路總局訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」辦理評鑑作業，第一階段首先檢核業者基本安全紀錄，包含肇事及違規紀錄等項目，第二階段由安全紀錄甲等以上業者提出申請檢核專業科技化管理項目，第三階段是由符合申請優等資格業者提出申請，經評鑑小組實地評鑑後，評列優等業者。

公路總局今天發布新聞稿公布111年度遊覽車客運業評鑑結果，依據業者基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營項目，評列優等業者共計5家、甲等業者共計456家、乙等業者共計413家，另計有17家評列不列等（未達乙等）。

公路總局表示，優等業者包含協弘遊覽車、豪賓通運、速可達通運、嘉義客運及國光客運。另外，值得注意的是，曾發生蘇花公路撞山壁死傷事故的騰龍遊覽車則從不列等提升為甲等。

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公路總局指出，17家評列不列等（未達乙等）業者，是指該業者於評鑑期間肇事及違規紀錄，未能達到公路總局對外推薦的基本要求，並將由監理機關針對業者個別情況輔導改善，促使該等業者降低其營運風險，提升營運安全，以維護人車在外安全。

公路總局補充，依據評鑑作業要點規定，業者評鑑等第另有動態調整機制，乙等以上業者，自年度評鑑結果發布後，發生重大交通事故，也將依安全紀錄調降等第；至於評列不列等業者，在完成改善後可申請檢核半年期間以上安全紀錄，經確認已達乙等標準者，改列為乙等。（編輯：張雅淨）1120307