營養午餐缺蛋 陳吉仲：與團膳業者合作全力供應學童

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（中央社記者王揚宇、范正祥、王承中台北8日電）雞蛋供應不足，外傳團膳業者稱沒有雞蛋，要改小學生菜單。農委會主委陳吉仲今天受訪表示，農委會跟團膳業者有密切合作，對於學童所需雞蛋，農委會會全力供應。

立法院財政等6委員會聯席會議今天審查行政院函請審議「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。

針對目前雞蛋供應不足，團膳業者稱要改小學生菜單一事，列席委員會聯席會議的陳吉仲接受媒體聯訪時表示，農委會跟團膳業者都有密切合作，如果業者在雞蛋上需要農委會的協助，「我們很樂意」。

陳吉仲舉馬祖為例指出，感謝立委陳雪生打電話給他，農委會在6日提供2萬顆雞蛋，針對偏遠地區或學校學童所需的雞蛋，農委會也會全力供應。

陳吉仲強調，有很多國產農產品可以提供蛋白質，農委會已在研議，從3月底開始連續2個月，盡快向國軍的副食供應站提供豆漿、豆製品給所有國軍弟兄補充相關蛋白質，而且由農委會吸收。

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此外，對於中國人大代表稱只要兩岸和平統一，台灣的缺蛋困境就可解決。陳吉仲表示，中國有10幾億人口，本身也面臨非常大的糧食安全問題，而且中國在國際上也是大幅搶糧，反觀台灣過去有很多農產品，包括稻穀等，陸續供應給對岸，台灣在農業生產技術與進步等，樂意分享到全世界。

陳吉仲也說，由於中國本身有施打禽流感疫苗，這也是農委會不願意也不會從有施打禽流感疫苗地區，包括越南、印度等國家進口相關雞蛋。（編輯：林淑媛）1120308