廢布再製成外賓贈禮 女性柔韌力業界發光

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（中央社記者張雄風台北8日電）今天是婦女節，其實女性的柔韌力各行各業中都能發光發熱。來自台南的陳美菊將回收廢布再製，成品甚至被選為外賓贈禮；而雲林的許敏也打破刻板印象，成為女黑手，一做就是20餘年。

今天是婦女節，行政院環境保護署也在臉書上分享「回收性平宣導系列-屬於她的回收產業柔韌力」影片，介紹4名不同領域的女性，在資源循環產業發揮關鍵的力量。

環保署預估在2025年左右，會陸續進入3C產品及電動機車電池汰換的時期，屆時鋰電池的回收再利用就相當重要。工業技術研究院研究員林欣蓉開發技術並輔導廠商，將回收鋰電池內的稀貴金屬留在台灣。

林欣蓉說，目前國內技術是做到將鋰電池破碎後、經高溫熔化成其他合金產品；歷經3年研發，現在可以透過破碎分選、化學藥劑分離純化的程序，將電池內含有的鈷、鎳等原料分離出來，讓原本的「黑粉」變「黑金」。

另外也有人將工廠、民眾不需要的廢布，重新打造成手提布包、筆袋、甚至布偶等，延長廢棄物的價值。台南市政府環保局美學班隊員陳美菊裁縫經歷近40年，她說，美學班沒什麼經費，都是靠資源回收回來的東西，讓它變得有價值，很多東西被當成垃圾「覺得很可惜」。

陳美菊也打破台南環保局紀錄，在111年度成為首名榮獲台南市模範勞工同仁，而她精湛的手藝也獲得市長、總統肯定，並獲選為外賓贈禮。陳美菊強調，自己很珍惜、感恩有這份工作，因此能將工作做好很重要。

雲林縣廢機動車輛回收處理商業同業公會理事長許敏投入機動車輛回收產業20餘年，做為女性的「黑手」穿梭在車輛、零件中，打破外界對女性從事汽車產業的疑慮。

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許敏說，因為工作常常在指甲縫裡都是黑黑的，後來也已經習慣；有時候要等小孩睡著後，才能進行庫存整理到半夜，還要設定清晨4時的鬧鐘，起床買菜、送小孩到幼兒園；但她也提到，一路走來也獲得很多人的幫助，因此也不會放棄這個行業。

片中最後一名女性則是環保署管制考核及糾紛處理處副處長魏文宜，帶領團隊打造海廢標章；台灣是全球第一個有政府認證的海廢資源標章，希望產業都能使用回收循環的廢棄物變成資源，製作成商品走進全球。（編輯：陳政偉）1120308