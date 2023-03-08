中市府調查雞蛋販售狀況 不同通路供應略有差異

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）為了解目前市面雞蛋供應情形，台中市經發局今天調查各公民有傳統市場、超市及大賣場販售狀況，發現不同通路供應略有差異，傳統市場每天少量供應，大賣場及超市則限量供應。

台中市經發局發布新聞稿指出，今天派員調查中大型的公民有傳統市場，以及好市多、家樂福、大買家、大潤發、全聯、楓康等通路，發現不同通路供應略有差異。

經發局表示，基本上部分傳統市場每天少量供應，市場白雞蛋大部分價格約落在每台斤60至65元之間，紅雞蛋價格約落在70至90元之間。至於大賣場及超市，少部分仍有限量或分批供應，其餘仍有缺貨情形，呼籲中央加強調度，以穩定蛋價。

其中建國市場蛋商表示，因雞隻短少，銜接不上，加上天氣不穩定，生蛋率不足，上游的蛋量供應足足少了2/3，已由2月份每台斤50元漲到65元。沙鹿市場蛋商也表示，白蛋到貨量減少3成，1台斤64元，土雞蛋暫無受影響，1盒10顆預計調整至100元，每名顧客1次限購10顆蛋。

位於西區第五市場蛋商則表示，2月份白雞蛋每台斤是60元，目前已漲到70元，到貨數量很少且每天需與蛋農確認，紅雞蛋原採秤重方式販售，目前也改採包裝1盒10顆，價格由2月份100元調整為110元。

至於量販業者部分，經發局指出，目前一般常溫洗選蛋每盒約65至99元不等，而冷藏蛋每盒約在90元至110元之間，視各品牌不同價屬浮動性。

經發局表示，現階段因消費者預期心理推升市場雞蛋需求，且每天的進貨時間、數量都不太一樣，量販、超商、超市業者上架後，紛紛掀起搶購的效應，目前各業者已持續協調進貨量。（編輯：謝雅竹）1120308