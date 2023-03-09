教育部教學實踐計畫 北科大7件績優

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（中央社記者陳至中台北9日電）教育部今天舉辦110年度教學實踐績優計畫頒獎典禮，在全國138件績優計畫中，台北科技大學獲選7件，居全國大專之冠。

教育部舉辦110年度教學實踐績優計畫頒獎典禮，北科大發布新聞稿指出，今年獲得績優的教學計畫占8.7%，但北科大參選24件，有7件獲得績優，獲獎率達29.1%。

其中北科大經營管理系副教授張瑋倫，運用井字遊戲的規則、鷹架法的概念，架構商業模式知識，每週課程都以遊戲式個案分析競賽，激發學生的興趣，反覆練習提升答題正確率。他認為這套創新教法，有潛力複製到不同課程。

資訊與財金管理系教授王貞淑已經3度獲得績優計畫肯定，她從「學而優則教」的概念出發，讓「金融大數據」修課學生設計教案，進而內化所學。學生為了教會別人，必須轉換知識並引入生活化實例，從中培養統整的能力。

互動設計系助理教授韓秉軒，發現學生在有限的課堂時間，難以全面探索完虛擬實境（VR）相關的人機互動知識，因此讓學生從文獻探討認識已被世界發掘的點子，找出創新的可能，同樣獲得績優獎的肯定。

北科大副校長楊士萱表示，北科大獲獎率高，顯現教師們用心投入教學，逐步發展創新教法，研究成果獲得肯定，也是為校爭光。（編輯：管中維）1120309