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2名40歲女性打AZ發生血栓 獲救濟金60萬、50萬元

2023/3/11 14:51
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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，這次共19案核予救濟，以AZ疫苗最多、占15件。其中有2名40多歲女性打AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，各獲60萬元、50萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）今年2月23日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，這次共審議122案，其中19案核予救濟，分別為15案接種AZ疫苗，金額介於新台幣5000元到60萬之間；2案接種BNT疫苗，各核予5000元、1萬元救濟金；2案接種莫德納疫苗，獲救濟金額為5000元和1萬元。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞今天接受媒體聯訪表示，AZ疫苗屬國內最早開始接種的COVID-19疫苗，這次審議案件剛好多數屬此階段案件。

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這次有2案接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症候群，皆為40多歲女性。其中1名為桃園市陳姓女子，個案接種疫苗後8天因發燒、頭痛等情形就醫，其相關檢驗結果與臨床表現符合血栓併血小板低下症候群，研判與接種AZ疫苗相關，依相關規定核予救濟金60萬元。

另外1名是台中市賴姓女子，個案接種疫苗後15天因發生喘、牙齦出血等情形而就醫，其相關檢查結果與臨床表現符合血栓併血小板低下症候群，研判與接種AZ疫苗相關，依相關規定核予救濟金50萬元。（編輯：陳政偉）1120311

#羅一鈞
#疫情指揮中心
#衛福部
羅一鈞
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