飛航服務總台連3年收入入不敷出 過路費少最多

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，飛航服務總台自民國109年的總收入連3年大幅減少，且都低於支出，其中過境航路服務費（俗稱過路費）減少最多。

根據飛航服務總台官網公布的資訊，疫情前，飛航服務總台的收入都遠高於支出，106年至108年，支出大約是新台幣23億元左右，106年收入有39.2億元、107年達41.6億元、108年更增至43.9億元。

109年初受疫情影響，支出變化不大，但航班大幅取消，飛航服務總台收入也跟著減少，109年降為20.8億元、110年只有18.4億元，隨著全球陸續解封，台灣也在去年10月開放邊境，飛航服務總台111年收入回升至21.3億元，但年支出有28.1億元，仍是入不敷出。

飛航服務總台的收入主要來自飛航服務費和過境航路服務費，疫情前3年，飛航服務總台的飛航服務費收入每年約18億多到19億多元，109年至111年都只有11億多元。

而過境航路服務費收入在疫情前每年都超過20億元，106年20.5億元、107年22.3億元、108年24.1億元，近3年大約只剩3、4成，109年降至8.3億元、110年最慘只有6.4億元、111年稍回升至8.9億元 。

隨著航空公司航班逐漸恢復，飛航服務總台預期今年的飛航服務費和過境航路服務費的收入，可望明顯增加。（編輯：張雅淨）1120312