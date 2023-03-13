台東高商全國舞蹈比賽又傳捷報 連12年獲特優

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（中央社記者李先鳳台東縣13日電）國立台東高商原住民舞蹈團日前參加111學年度全國學生舞蹈比賽，又傳捷報，榮獲高中職B團體乙組民俗舞特優，截至今年已連續12年獲得特優成績，全校師生都十分開心。

國立台東高級商業職業學校今天發布訊息表示，原舞團代表學校出賽展現實力，舞作由老師林蕙瑛編導，藉由卑南族群使用「鈴」的聲響，傳遞各種訊息的意義，舞作內容不僅呈現學生紮實舞蹈實力，更是學生對原民文化的體現。

此次參加由教育部主辦的全國學生舞蹈比賽，以「鈴」舞作奪下91.06高分，榮獲特優。

「鈴」是卑南族群傳遞訊息重要的工具，婦女除草團、青少年用的tawlriyu（銅鈴）、青年護衛的sirung（盾）、傳統舞必戴的kamelring（臀鈴）等，在祭儀、傳統組織、生活中向祖靈及族人傳遞訊息，都是使用鈴聲。

指導老師林梅英表示，學校原舞團有20年歷史，每次比賽都堅持現場演唱，木鼓等各項樂器皆由學生親自上場演奏，透過參賽，學生可以在反覆練習中提升身體素質，也可以培養團隊默契，不論肢體動作或是歌曲、鼓聲，都是辛勤練習成果，也是持續保留完整傳統文化的心意。

舞團高二學生陳思瑾挑戰個人組比賽，也獲得優等。

校長曹學仁指出，台東高商為原住民地區學校，對於培育原住民學生學術知識與技藝能力不遺餘力，藉由老師的指導及同學們的演出，使全校師生更加了解原住民在歌舞文化上的藝術美感，以及傳統習俗中具代表性的文化內涵。（編輯：陳仁華）1120313