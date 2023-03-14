鹿野百年老榕長不出葉子 恐染多重病害村民幫集氣

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東縣政府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，染病超過5年，最近生命力薄弱，原本茂密枝葉變稀疏，村民集氣幫老樹加油並祈求土地公幫忙；專家研判恐染多重病害。

今天上午，包括縣議員、鄉長、村長、長輩，還有來自外地返鄉的村民，聚集在台東縣鹿野鄉龍田村五十戶社區的土地公廟廣場，大家看著光禿的百年榕樹，長輩嘆氣說「應該長不出葉子了」。

鹿野鄉長李維順、議員潘貴蘭的助理群、龍田村長蔡登源、鄉代會主席陳韋吉、台東縣政府林務科長李志鵬點香為老榕樹祈福，並祈求土地公「幫幫忙，救救老榕樹」。

93歲陳姓阿公說，他20歲到五十戶社區定居，當時就有這棵榕樹，最少有百年，地方做大戲都選在這棵樹下，村民聊天、辦喜事也都選在樹下，後來蓋了土地公廟更成為地方信仰中心。

蔡登源說，他今年40幾歲了，小時候就開始爬這棵榕樹，社區小孩都爬過這棵樹，在樹上玩藏手帕、抓鬼、捉迷藏等遊戲。

移居台東市的陳姓婦女說，她經常返鄉到土地公廟拜拜，順便掃地，過去滿地的落葉，樹上的枝葉茂密；從去年開始地面上看不到落葉，「抬頭往上看，稀稀疏疏，葉片很小，好像長不出來」。

李維順說，5年前他當鄉民代表時就有村民反映，「老榕樹生病了」，於是他和村民自掏腰包噴藥，2年前情況更嚴重，於是再用無人機從空中灑藥，沒想到還是救不了，今年情況更嚴重，幾乎要枯死。

潘貴蘭助理羅紹平表示，潘貴蘭議員接獲民眾陳情後立即向縣府農業處反映，希望農業處也能像重視池上的金城武樹一樣給予關心，畢竟這是地方信仰中心。

台東縣政府農業處林務科長李志鵬接受中央社記者訪問表示，之前取樣送驗有介殼蟲危害，且重複染病，曾經多次噴藥；除了介殼蟲危害，也擔心褐根病，已委託屏科大找時間來診斷。

農委會林試所全國種樹諮詢中心諮詢專家陳正豐接受中央社記者電話訪問表示，從影片和根部照片研判，這棵榕樹已經感染褐根病，且情況很嚴重，如要搶救就必須立刻搶救，越慢越不樂觀。

根據台東縣政府出版的台東縣珍貴老樹記載，五十戶土地公廟榕樹已逾百年歷史，當初是3株，約65年前遭祝融剩下1株也奄奄一息，但某個黑夜村民看到1朵紅光飛入榕樹，居民咸信是土地公，於是在樹頭豎立大石頭奉祀，後來氣根包住大石頭。民國64年，村民集資蓋了土地公廟，成為村民信仰中心，老榕則列為台東縣政府珍貴樹木。（編輯：陳仁華）1120314

台東縣政府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，染病超過5年，最近生命力薄弱，原茂密的枝葉變稀疏，村民集氣幫老樹加油，並祈求土地公幫忙。中央社記者盧太城台東攝 112年3月14日

台東縣政府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，染病超過5年，最近生命力薄弱，原茂密的枝葉變稀疏，專家研判可能已經感染褐根病。中央社記者盧太城台東攝 112年3月14日

台東縣政府列管的鹿野鄉珍貴老樹「五十戶土地公廟」榕樹，染病超過5年，最近生命力薄弱，原茂密的枝葉變稀疏，縣議員潘貴蘭要求台東縣政府搶救。中央社記者盧太城台東攝 112年3月14日