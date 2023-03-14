農業金庫推個人網銀 預計6月底獲資安國際認證

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）全國農業金庫今天表示，去年10月底起，新個人網路銀行與行動網銀APP上線，偏鄉農漁民可免奔波；預計今年6月底取得個人網路銀行ISO 27001資安系統國際認證，強化網路安全。

全國農業金庫發布新聞指出，為強化服務，去年10月底起，新個人網路銀行與行動網銀APP同步上線，在便利性強化的同時，為符合銀行公會「電子銀行業務安全控管作業基準 」，預計今年6月底將取得個人網路銀行的ISO 27001資訊安全系統國際認證，藉此提升安全網絡管理強度。

全國農業金庫表示，個人網路銀行的金融服務不受地域及營業時間限制，加上行動網路銀行APP也具備提供即時服務的特性，住在山上、海邊或離島等偏鄉的農漁民、顧客，可因此免去往返銀行奔波，提高便利性。

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全國農業金庫補充，行動網路銀行APP除提供各類帳戶總覽與設定、利匯率查詢、轉帳業務、貸款查詢與還款等服務，也增加當天氣溫、濕度、降雨和風速預報資訊服務。

展望未來，全國農業金庫說，企業金融網路銀行系統的運用，將拓展至子公司農金資訊公司所屬會員農漁會及企業戶，提供透過WEB網頁進行即時跨行資金調撥及付款相關交易，應用FXML電子憑證安全機制，完成資金帳務處理，幫助用戶提升資金管理效率。（編輯：管中維）1120314