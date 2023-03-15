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吳德榮：好天氣持續至17日 週末大台北有雨

2023/3/15 08:29（3/15 09:08 更新）
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氣象專家吳德榮表示，15至17日各地晴時多雲，18、19日鋒面影響北台灣稍轉涼，大台北、東部有雨。圖為民眾帶著小朋友到八里十三行文化公園體驗滑草。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，15至17日各地晴時多雲，18、19日鋒面影響北台灣稍轉涼，大台北、東部有雨。圖為民眾帶著小朋友到八里十三行文化公園體驗滑草。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北15日電）根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園大溪10.8度。氣象專家吳德榮表示，今天至17日各地晴時多雲，日夜溫差大；18、19日鋒面影響北台灣稍轉涼，大台北、東部有雨。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園市大溪區10.8度、花蓮縣壽豐鄉11.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至17日各地晴時多雲，因「輻射冷卻」效應，清晨氣溫明顯偏低，白天逐日續升，天氣漸熱，日夜溫差很大；明天、17日易有霧。

吳德榮指出，18日微弱鋒面掠過、東北季風影響，大台北及東半部轉偶有局部短暫雨，北台灣稍轉涼，中南部影響很小；19日持續受微弱東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨，北台灣稍涼，中南部晴時多雲，日夜溫差大。

吳德榮說，20日起南方氣團逐漸增強，天氣逐日回暖；20日西晴東偶雨，21、22日各地晴朗穩定、易有霧。（編輯：郭諭儒）1120315

#吳德榮
#中央氣象局
#大台北
吳德榮
吳德榮：天氣轉晴至17日 週末偏涼有雨新北石門9.3度 吳德榮：北台灣由濕冷漸轉乾冷
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