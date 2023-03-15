北市動物園啟用戶外無尾熊活動場 觀察零死角

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市立動物園今天宣布開放新的無尾熊活動場，這個戶外、環繞式的活動場讓遊客與動物距離更近，但動物園提醒遊客觀察時應保持安靜，避免對聽覺敏銳的無尾熊造成壓力。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，館內引進無尾熊族群超過20年，不過過往活動場都是設計觀察窗，遊客只能從單一角度觀察動物，如果動物待在視線上有遮蔽的位置休息就會無緣見面，所以著手進行新的場地規劃設計。

動物園指出，新的環繞式戶外活動場從今天下午2時30分起開放，除了讓遊客觀察零死角，更要兼顧動物福利，所以已針對個體進行面對刺激的脫敏訓練，未來也只會在遊客較少的平日開放。

動物園呼籲，無尾熊多在晨昏活動、白天休息，遊客觀察時應保持安靜、尊重無尾熊的生活空間，避免聽覺敏銳的牠們產生壓力。

此外，動物園表示，今年起參與「動物認養計畫」的台灣樂天製菓公司將在4月4日、4月5日於園內舉辦活動，進行無尾熊保育知識宣導，讓遊客更理解動物保育與生態維護的重要性。（編輯：李亨山）1120315