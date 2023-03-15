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捷運南環段2車站決標 最快121年4月完工

2023/3/15 17:17
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）捷運環狀線出現新進度，台北市捷運工程局今天表示，從文湖線動物園站到文山區公所旁的南環段CF670A區段標，沿線設2座地下車站今天決標，最快會在6月開工、民國121年4月完工。

捷運環狀線分為已通車的第一階段及南環段、北環段、東環段，其中南環段全長約5.9公里，銜接文湖線及新店線，規劃設置6座地下車站及6段潛盾隧道，分為CF670及CF670A區段標施作。

捷運工程局今天發布新聞稿表示，南環段CF670A區段標歷經4次流標後，已於今天決標，將與得標廠商大陸工程公司完成簽約，最快今年6月開工，工期預計8年10個月，預算金額為新台幣88億元。

負責招標施工的捷運局第二區工程處說明，CF670A區段標工程範圍，從文湖線動物園站經政治大學到台北市文山區公所旁，沿線設2座地下車站（Y01站及Y1A站）及2段潛盾隧道。

二工處指出，南環段除地下車站採明挖覆蓋工法施築外，其餘路線以潛盾工法施作，CF670A區段標完成簽約後，今年將繼續規劃CF670區段標招標作業及預算金額。（編輯：李亨山）1120315

#南環段
#捷運工程局
#文山區公所
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