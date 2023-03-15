防治青少年自殺 衛福部心健司多管齊下

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新任衛福部心理健康司長陳亮妤15日表示，自殺防治未來會是心健司、甚至衛福部以及整個政府的重要工作，2014年以來，18到24歲這個年齡層的自殺逐步上升，將從多管道進行防治。中央社記者沈佩瑤攝 112年3月15日

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）青少年自殺防治議題受關注，新任心健司長陳亮妤今天說，多管齊下，正跟澳洲洽談精神健康急救課程，並將在今年內布建社區型心理衛生中心達48處，及加強對目標受眾衛教。

衛福部心理健康司前任司長諶立中3月2日退休，司長空缺由原台北市立聯合醫院昆明防治中心主任陳亮妤接任。據台灣大學醫學院簡介，她是台灣少數臨床、公衛、行政皆具歷練的成癮專家，成大醫學系畢業後，赴美國約翰霍普金斯大學攻讀公衛博士，回台後一邊持續成癮臨床服務，2017起在台大公衛學院任教至今，並自2019年起開始督導台北市政府毒品防治業務。

陳亮妤今天下午告訴媒體記者，自殺防治未來會是心健司、甚至衛福部以及整個政府的重要工作，2014年以降，18到24歲這個年齡層的自殺逐步上升，將從多管道進行防治。

首先是如何察覺身邊的人心理健康出問題在呼救。陳亮妤透露，正跟澳洲洽談精神健康急救（MHFA-Mental Health First Aid）課程，歐美都會教導年輕族群，如何察覺身邊的人不太對勁及如何應對，另外也希望推廣讓大家知道，如何發現與陪伴所謂有憂鬱、焦慮傾向的人，這都是未來政府可做的事情。

陳亮妤表示，學生除了在校園，也會進入社區，將持續在社區布建社區心理衛生中心，今年希望達到48處、在2025年達到71處，每個社區心理衛生中心都將設置2名臨床心理師、2名諮商心理師，增加心理衛生資源的可親近性，讓學生回到社區仍能使用相關資源。

最後就是如何限制自殺致命手段。陳亮妤提到她過去4年在北市府，北市府進行墜樓的防墜措施，「一個點、一個點去查」，將舉辦跨縣市標竿學習互相交流，作為中央主管機關也將盤點所有資源跟政策。

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此外，在心理衛生預防上會有一系列倡議活動。陳亮妤以學生為例指出，學生會回到社區，前端的教育包括讓大眾了解何謂青少年憂鬱症，將更訴諸於目標受眾，例如青少年視角去拍攝衛教影片，還有讓家長知道他的孩子怎樣狀況是青少年憂鬱症。

考慮到台灣逐漸邁入高齡化社會，陳亮妤表示，精神科的病人會老化，有些人是老化後產生精神疾病，未來將與長照司合作，採雙軌方式，根據病人狀況使用合適資源。（編輯：李亨山）1120315