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生生用平板被指排擠學校購書 教育部：專案經費

2023/3/17 18:07
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（中央社記者陳至中台北17日電）多名出版業人士陸續透過投書、社群媒體反映，政府推動「生生用平板」，排擠中小學購書預算。教育部今天澄清，「生生用平板」是行政院專案經費，與學校購書經費無關。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻投書媒體，指108學年度、109學年度，政府分別撥出新台幣3.6億元、4.3億元補助全國中小學充實圖書館藏書，但到110學年度，補助卻剩下約7000萬元，使部分縣市的學校沒有足夠預算添購圖書。

吳政鴻認為是政府推動「生生用平板」政策，排擠了購書經費。親子天下執行長何琦瑜近日也在臉書（Facebook）發文，擔心學校圖書館沒有新書，會影響學生的使用意願，在如今3C產品抓取孩子注意力的時代，更需要養成定下心閱讀的習慣。

對此，教育部今天以文字回應媒體指出，「生生用平板」是由行政院的專案經費，以中央特別統籌分配稅款支應，並沒有使用國教署相關經費，也與中小學購書經費無關。

教育部表示，中小學圖書館運作及維護，屬地方政府管轄權責，購書所需經費優先由地方政府編列預算支應。國教署近年的補助，是考量學校有更新與汰舊圖書的需求。

教育部指出，111學年度優先補助偏遠地區國中小圖書館購置圖書。後續將編列年度專款協助地方政府，共同合作豐富閱讀環境，並將持續蒐集各界意見，培養學生閱讀習慣。（編輯：陳政偉）1120317

#教育部
#吳政鴻
#行政院
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