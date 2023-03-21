珍稀候鳥琵嘴鷸 再度造訪台南鹽灘地

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台灣大學野生動物研究室今年執行海洋保育署海鳥族群調查計畫時，在台南七股、將軍一帶鹽灘地發現足旗編號88號的珍稀候鳥琵嘴鷸，也是時隔2年再度有琵嘴鷸在台灣本島被目擊。

七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟今天發布新聞稿指出，88號琵嘴鷸（Calidris pygmaea）在2019年6月於俄羅斯東邊的楚科奇自治區海邊被研究人員繫放，足旗顏色為淺綠色，印有黑字編號88號，位置在左腳，同年冬天就到台灣度冬，曾在台南將軍一帶濕地被鳥友觀察到。

復育聯盟指出，琵嘴鷸每年會在太平洋西岸南北遷徙，夏季在東亞北方繁殖，冬季往南飛到東南亞或南亞沿海度冬，韓國、日本、中國、台灣等地沿海濕地，在過境期有出現紀錄，台灣偶有度冬紀錄。

復育聯盟指出，由於沿海棲地持續被開發、人為干擾、氣候變遷等因素影響，琵嘴鷸全球族群數量逐年下降，1970年仍有約2000至2800對，2000年下降至1000對，2005年僅剩下少於400對，根據2014年一項科學研究調查估計，全球目前僅剩400到500隻成熟個體，比2005年少了將近一半。

琵嘴鷸被國際自然保育聯盟（IUCN）列為極度瀕危物種，受到全球生態界關注。因極度稀有，每當琵嘴鷸出現在台灣時，各地鳥友常會不遠千里去尋找。

台南市野鳥學會總幹事林岱瑢透過新聞稿表示，2017年至2020年期間，台南鹽灘地每年都有琵嘴鷸的目擊紀錄，但近2年在台灣本島都沒有目擊紀錄，88號琵嘴鷸時隔多年後再度造訪，顯示候鳥對棲地忠誠度很高，只要環境沒有被破壞，就會持續到訪，但如果失去這些重要棲地，將使瀕危候鳥處境更艱難。

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林岱瑢指出，台灣位於東亞澳候鳥遷徙線上，是許多遷徙水鳥不可或缺的休息站，在東亞各國沿海濕地大量減少情況下，台灣西南沿海鹽灘地扮演生態保育重要角色，由6個團體組成的七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟，共同向國有財產署認養1605公頃的鹽灘地，定期巡守並監測生態。

林岱瑢說，不只瀕危鳥類，常見的鳥類也需要社會各界關心，也提醒想前往觀賞琵嘴鷸的鳥友，鹽灘地道路多為狹小的碎石泥土地，應多注意安全，也勿為了賞鳥或拍攝而阻礙道路通行，關心生態也要尊重他人。（編輯：郭諭儒）1120321