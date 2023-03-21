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流感重症增2例、2死 估4月中旬逐漸脫離疫情季

2023/3/21 12:43
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（中央社記者陳婕翎台北21日電）衛福部疾管署今天公布，上週新增2例流感重症，另新增2例死亡，流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動。疾管署副署長羅一鈞分析，社區陽性率下降，預估4月中旬逐漸脫離疫情季。

衛生福利部疾病管制署公布，上週新增2例流感併發重症病例，均為60多歲男性，具慢性肺病等病史，均未接種本季流感疫苗；另新增2例死亡，年齡為50多歲及80多歲，均未接種本季流感疫苗，具糖尿病及神經肌肉疾病等慢性病史，因呼吸衰竭等因素於3月中旬病逝。

疾管署防疫醫師林詠青在例行疫報說明，新增的死亡個案中，北部50多歲男性在2月下旬出現發燒、頭痛等症狀，發病5天之後開始呼吸急促，赴急診就醫時，已有低血氧、雙側肺炎現象，後續併發續發性細菌感染，在血液中培養出細菌，經積極治療無效，住院11天過世。

另外一名死亡個案是80多歲女性，林詠青表示，個案同樣是在2月下旬開始咳嗽，當天就醫住院，期間併發續發性細菌感染，出現呼吸衰竭，經積極治療無效，住院12天病逝。

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疾管署統計，上週門急診類流感就診人次4萬7009人次，近期趨勢持平。羅一鈞說，社區合約實驗室流感病毒分離陽性率從3成下降至1成6，是本季流感樂觀指標，預估流感疫情可能會開始反轉下降，清明連假之後，大約4月中旬逐漸脫離流感疫情季。

本流感季自去年10月1日起截至今年3月20日流感併發重症病例累計64例，年齡層以65歲以上長者為多，92%未接種本季流感疫苗，77%具慢性病史；其中死亡13例，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。（編輯：管中維）1120321

#疾管署
#林詠青
#羅一鈞
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