膽道癌確診多已晚期 免疫療法搭化療可延存活期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）57歲劉姓男子因腹脹、吃不下日漸消瘦，且有黃疸現象，竟是肝內膽管癌第3期。醫師指出，6到7成膽管癌患者確診已是晚期，最新免疫療法搭配化療，25%以上患者存活期超過2年。

根據衛生福利部國民健康署發布的癌症登記年報顯示，膽道癌新診斷人數從民國106年2291人，逐年攀升至109年的2629人，又60歲以上的年長者居多，男多於女。

台灣癌症基金會執行長賴基銘今天在一場衛教記者會中指出，膽道癌因初期症狀不明顯，約6到7成病人確診時已是晚期，過去僅有手術、化療兩種治療選項，手術後平均5年存活率為10%到30%，無法手術而接受化療的患者，平均整體存活期僅8.4個月。

57歲病友劉姓男子現身分享經驗，他在5年前開始出現消化不良、腹脹等狀況，食慾不佳讓他體重直線下滑，還出現黃疸現象，就醫發現竟罹患膽道癌第3期，因轉移加上腫瘤過大，醫師研判無法開刀摘除，所幸遇上「免疫療法合併化療」跨國大型臨床試驗收案，醫師鼓勵他給自己多一個機會，讓他決定勇敢一試。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

義大癌治療醫院血液腫瘤部副院長饒坤銘說明，免疫療法已成為癌症治療新趨勢，今年獲衛福部核准用於膽道癌治療，根據臨床數據顯示，免疫療法合併化療使用，可顯著降低病友的死亡風險，3成病友不僅腫瘤明顯縮小，整體存活期超過1年，更有2成5以上病友存活期大於2年；台灣60多名患者加入跨國大型臨床試驗，排名全球第四，目前不少個案病況獲控制。

林口長庚紀念醫院血液腫瘤科系主任陳仁熙提醒，膽道癌已知9大風險因子，包括長期導致膽汁鬱積的疾病；罹患容易反覆造成膽道發炎的疾病；慢性B型、C型肝炎或肝硬化；特定肝吸蟲感染；經常接觸戴奧辛、多氯聯苯等有害物質；膽管良性瘤；肥胖；糖尿病；抽菸、酗酒，籲養成定期檢查習慣。（編輯：李亨山）1120321