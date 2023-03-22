300學者聚集台師大 估國際新生2年恢復疫前水準

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台灣師範大學21、22日在台北舉辦高等教育國際化論壇，來自亞洲、美洲、歐洲300名學者齊聚，分享國際化策略。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年3月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）台灣師範大學21、22日舉辦高等教育國際化論壇，來自亞洲、美洲、歐洲300名學者齊聚，分享國際化策略。多名學者提到，隨疫情趨緩，國際新生人數已從谷底回升，估2年內可恢復疫前水準。

台師大校長吳正己在論壇中致詞提到，過去3年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，只能在線上交流，這樣的作法比不上面對面溝通。他感謝台師大姊妹校的國際長遠道來台，一同探討國際高教發展。

美國賓州州立大學國際長布林德利（Roger Brindley）、德州大學奧斯汀校區國際長費根葆（Sonia Feigenbaum）都在論壇中提到，台灣學生人數都排名該校的國際生前5名。布林德利更提到，隨著美中關係緊張，中國學生比率已明顯下降，期待與台灣學界交流，深化國際合作。

美國學術交流基金會（FSE）執行長那原道（Randall Nadeau）表示，受到疫情阻礙，加上美國終止與中國合作的計畫，台灣已成為美國學者和學生最想前來研究漢學的地方。基金會就有34名學者轉而來台研究，肯定台灣具備豐富的教學資源。

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英國文化協會處長羅瑞福（Ralph Rogers）表示，英國近期的圖靈計畫，有203名學生選擇到台灣留學，在合作的167所大學中，台灣受歡迎程度為第27名。他也提到，跨國合作的論文中，台灣領域權重影響力指數遠超過其他東亞地區。

台師大國際長劉以德表示，國際化一直是台師大的願景，除致力於與國際高等教育機構交流合作，提升教學和研究品質，並透過交換計畫、雙聯學制等加值效益，讓學生擁有國際視野和競爭力。此次論壇的舉辦，呈現台師大對國際高等教育發展的貢獻，也是台灣高等教育國際化的一次重要進程。（編輯：李亨山）1120322