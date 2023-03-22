傳蛋價凍漲蛋商擬休市 陳吉仲籲莫再演此戲碼

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）媒體報導蛋商公會稱若農委會再施壓凍漲蛋價將休市。農委會主委陳吉仲今天表示，蛋商、蛋農每週詢問產銷資訊，後續討論、決定都尊重；不要每次開會都演出這樣的戲碼，無法接受。

立法院經濟委員會今天安排農委會主委陳吉仲進行業務報告，並備質詢。國民黨籍立委呂玉玲、楊瓊櫻質詢時陸續提問是否有媒體報導蛋價凍漲情事，楊瓊瓔並說，台北市蛋商公會稱再凍漲，打算無限期休市。

陳吉仲指出，每次開會都演出這樣的戲碼，無法接受；農委會尊重產業界的做法，但是因為雞蛋沒有果菜批發交易市場，所以產業界所謂的休市，應該是指不報價（每週跟指定媒體報批發價，週一刊出），但是雞蛋產地每天還是會持續進行交易。

稍後接受媒體聯訪時，陳吉仲進一步說，「農委會有沒有要求蛋價不要漲？」這個問題，他已被問過很多次，有關盤價（批發價），每週由各縣市蛋商公會跟蛋農開會討論，他們會打電話跟農委會幕僚詢問每週最新的產銷資訊，包含國內產能、進口量及市場需求。

他指出，後續產業界要怎麼討論、決定，「我們（農委會）尊重」、「拜託他們不要每週開會就來一次（稱農委會施壓凍漲）」、「可以不用打電話來問我們（農委會）同事意見啊！同仁也不會說Yes或No」。

陳吉仲接著反問，「每次在炒作這個議題，有解決問題嗎？沒有啊！」而且現在產地價在盤商搶蛋自己加價下，有些產地的產地價（每週三公布）已經沒有按照盤價（每週一先在聯合報刊出）反映了，「是不是還需要報盤價？是一個好問題」。

有媒體提問農委會擴大進口雞蛋，是否是在跟蛋商開戰。陳吉仲說，進口雞蛋專案是為了補充短期供應不足，經過洗選後在末端的通路上架銷售，並不會影響產地價，這是另一件事，跟蛋商、蛋農每週討論批發價的產銷路徑無關。

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另外，楊瓊瓔關注專案進口雞蛋業者，是否有被農委會選定。陳吉仲說，目前有2家已確認進口數量、航班日期、到岸價格，並已跟農委會申報，所以在配合農委會的專案進口名單上，由農委會以到岸價購買調度使用；會再邀請20、30家業者開會，還會有其他業者參與。

但他也說，如果業者進口雞蛋是為了自己使用，就不會在專案進口名單上。農委會畜牧處副處長江文全說明，農委會以到岸價格買下專案進口雞蛋，作為調度補充雞蛋供應缺口使用，而到岸價格包含運費、進口關稅，並非農委會直接補貼所有業者進口雞蛋運費、關稅。（編輯：李亨山）1120322