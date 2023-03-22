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台電大樓5年省8座奧運泳池水 獲節水績優冠軍

2023/3/22 18:29
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（中央社記者曾智怡台北22日電）今天是世界水資源日，台電大樓運用「智慧化水資源貯留再利用系統」，以全自動化方式供應花圃澆灌及沖廁使用，5年累積節水達2萬噸，等同8座奧運游泳池水量，獲水利署2023節水績優獎機關組節水冠軍肯定。

經濟部水利署今天舉辦「2023節水績優獎表揚典禮」，由經濟部次長曾文生及水利署長賴建信頒獎給包含機關、產業、學校及商業組共16家節水績優單位，台電以總管理處（台電大樓）獲機關組節水冠軍肯定（特優獎），與友達光電后里廠、台積電晶圓三廠等知名企業同獲節水肯定。

台電透過新聞稿表示，位於台北公館的台電大樓是台電總部與全台電力心臟所在，1982年完工時曾是全國第1棟超過100公尺的最高建築，41年過去，這棟老建築持續透過更新空調系統、打造綠色機房及水資源再利用系統，1年仍可節水近4千噸、節電近200萬度，因而曾獲美國綠建築認證LEED白金級最高榮譽。

台電指出，近年持續收集利用大樓雨水、空調系統冷凝水，並於去年增加廚房蔬菜清洗水回收，設計打造「智慧化水資源貯留再利用系統」，以全自動化方式將回收水供應大樓花圃澆灌及沖廁使用。

該系統運用每日沖廁用水消耗量、雨水貯留容量及降雨量等大數據管理供水，以最大效率善用水資源，系統更可自動過濾、排汙及補水，即使遇乾旱季節雨水不足，也可自動補給自來水，確保供水無虞。

根據台電統計，自2018年至今累計節水2萬噸，等同8座奧運游泳池水量（1座約2500噸），用於回收水再利用，相當於供應6公升省水馬桶沖廁超過330萬次。

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在電力本業上，台電持續投入節能，如在大樓用電占比最高的空調系統，除結合工研院磁浮離心冰水主機技術翻新空調系統，2022年首度啟用空調箱自動化系統，讓大樓空調系統整體智慧節能再進化。

另也將需全天候使用空調冷卻的資料計算中心打造為「綠色機房」，採密閉機櫃式空調，如同把機器裝入一個個大型冰箱，提高空調效率，讓超過40歲的台電大樓一年可節電近200萬度。（編輯：潘羿菁）1120322

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