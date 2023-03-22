原民會於關島舉辦青年培訓 增進南島文化交流

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（中央社記者李宗憲雅加達22日專電）原住民族委員會從18日至今天一連5天在關島舉辦「2023年國際原住民族青年論壇—區域培訓班」，這是原民會首度於海外辦理移地培訓，共有13名台灣原住民青年和來自美國、關島及帛琉等國的11名學員參與。

駐關島辦事處今天發布新聞稿稱，這是原民會首度於海外辦理移地培訓，參訓人員包括13名台灣優秀的原住民族青年、以及11名分別來自美國、關島、帛琉、馬紹爾群島、諾魯、吐瓦魯、索羅門群島、菲律賓、巴布亞紐幾內亞及貝里斯的學員。他們透過實地走訪關島認識當地查莫洛文化，深化族群認識與理解，促進各國學員交流，該培訓從18日開始一連舉行5天，今天舉行結訓典禮。

原民會主任秘書王美蘋表示，原民會自2003年開辦「青年國際事務人才培訓計畫」至今已20年，培育超過800位國際原住民族青年人才，本次首度在海外辦理區域研習班，帶領11個國家地區、24名優秀青年齊聚關島，參訪關島總督府、關島博物館、查莫洛文化中心、查莫洛語言學校及傳統航海組織TASA，有助南島民族論壇會員及觀察員共促南島文化交流。

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駐關島辦事處處長陳盈連也在典禮上恭喜各國學員完成培訓課程，並表示，駐關島辦事處6月6日至10日將與關島大學、國立台東大學及國立台灣文學館在關島博物館合辦首屆「台灣—關島南島藝術暨文學聯展」，屆時也將配合展覽開幕舉辦噶瑪蘭威士忌品酒會，為關島大學學子籌募赴台留學獎學金，結合台關原民及高等教育合作。另外，辦事處也將與原民會及關島大學合作推出系列活動，持續深化台關原民夥伴關係。

關島議會議長泰拉耶（Therese M. Terlaje）也在場祝賀各國青年圓滿結訓，並表示，關島議會未來也將與南島民族論壇、駐關島辦事處及原民會促進太平洋島國青年交流，強化氣候變遷及海洋保育等太平洋島國關注議題合作能量。（編輯：黃自強）1120322