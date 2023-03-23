高鐵南延屏東鄰石化廠 鐵道局：現規畫迴避儲槽

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（中央社記者張雄風台北23日電）環保署今天召開高鐵延伸屏東二階環評範疇界定會議，環委關心路線鄰近台塑仁武廠的安全問題。鐵道局說，現階段已迴避儲槽約300公尺，在台塑設定洩漏、爆炸範圍外，風險降低。

行政院環境保護署召開「高鐵延伸屏東計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議。高鐵延伸屏東案在去年經環評大會確認須進行二階環評，範疇界定則是針對開發範圍應進行的環評項目討論。

高鐵延伸屏東計畫路線起點位於高鐵左營站，終點位於屏東市台糖六塊厝農場。原「高鐵延伸屏東計畫環境影響說明書」方案沿線行經高雄市左營區、楠梓區、仁武區、鳥松區、大樹區，以及屏東縣屏東市等6個行政轄區，長度17.6公里。

其中，在環評審查期間，環評委員認為仁武區部分路段因沿後勁溪高架布設，穿越台塑仁武廠區，要求補充評估廠區與高鐵營運安全風險、環境影響及替代路線可行性，研提具體影響減輕措施。

開發單位交通部鐵道局表示，目前此計畫二階環評作業主方案，起自高鐵左營站，過高鐵左營基地後，沿高鐵路爬升，至省道台1線附近沿「高屏2快」計畫路廊東行至後勁溪附近路段脫離，續向東跨越國道10號，穿越鳥松區丘陵區，以高架跨台29線及高屏溪進入屏東市，於台糖六塊厝農場新設高鐵屏東站；路線總長度約16.8公里。

鐵道局指出，目前主方案已迴避原行經仁武石化廠區可能的安全風險及影響，且路線長度由17.6公里降至為16.8公里，經評估為現階段最佳方案，無其他替代方案。

經會議討論，環評委員同意無其他替代方案、以主方案進行範疇界定；然而環委提到，原本就要求高鐵鐵道兩側迴避敏感地點，現在卻是鄰近於它，就整體運輸和安全考量，與原來訂定的基準違背。

鐵道局強調，台塑廠區很大，經與台塑討論後，有風險的是儲槽部分，現階段規畫主方案也距離儲槽約300公尺，在台塑設定洩漏、爆炸的範圍外，風險已大幅降低。

環委指出，就現在的圖資難以判斷鐵道與廠區的距離及影響，要求鐵道局提供更具體的資料、鄰近廠區裡的製程、設施等納入評估，在正式審查時才能判讀。

也有環委提到，路權在現階段應該要有初步評估，包含沿線土地利用情形及建物須拆除數量，應有詳細調查及意願調查加強利害關係人溝通並做好安置計畫。

環委並要求針對水文水質、斷層、化學災害等項目提供更詳細的資料，再行召開範疇界定延續會議。（編輯：管中維）1120323