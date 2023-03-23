打擊華語錯假資訊 專家：不要放棄與長輩對話

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（中央社記者吳家豪台北23日電）非營利組織美國國際民主協會（NDI）台灣辦公室今天舉辦區域型論壇，研究者指出，台灣媒體黨派化非常嚴重，藍綠同溫層的人，只是想在朋友圈傳遞資訊，而非刻意傳播假訊息；如何重建人際信任，是打擊錯假訊息的重要關鍵，「不要放棄與長輩對話」。

美國國際民主協會（National Democratic Institute，NDI）以「華語錯假訊息在亞太地區的傳播、變形與影響：澳洲、馬來西亞、台灣經驗」為題，邀請多位研究者分享來自第一線的觀察，理解亞太地區民主國家受到的影響，並討論可能的對應之道。

NDI台灣駐地總監吳志強指出，NDI台灣辦公室透過3個月來在亞太地區不同國家的訪談與調查，發現華語錯假資訊透過社交平台與通訊軟體，對各地華語人口與海外華人社群造成影響。

吳志強說，華語錯假訊息不僅破壞華文使用者的資訊環境健康，也進一步影響華語使用者在馬來西亞、新加坡、越南、泰國、澳洲、菲律賓等地，對當地及國際事務的理解與認知，影響層面包括公共議題的討論、選舉決策，以及華語社群與當地社會的關係。

吳志強表示，台灣公民社會及學術研究的成果與經驗，成為各國應對華語錯假資訊時的夥伴和學習對象。NDI資訊健全計畫希望透過建立區域型網絡，讓台灣事實查核者、學術研究者、智庫和相關行動者，進一步與亞太區域各地建立夥伴關係，期待未來有更多夥伴，一同貢獻亞太地區的對應方案和合作計畫。

政治大學傳播學院教授鄭宇君透過超連結分析推特貼文最常分享的訊息來源，發現主要來自跨平台社交媒體，其次是國際和在地新聞網站，在分享超過500次的貼文中，最常見的是疫情數據即時更新，反映出當人們面對疫情的不確定性和焦慮時，會想尋找正確訊息。

鄭宇君提到，台灣新聞媒體黨派化非常嚴重，泛藍和泛綠群眾都只會收看特定媒體，這不是正常現象，媒體應該以報導事實為依據；在藍綠同溫層中，大部分的人並不是刻意傳播假訊息，只是想在朋友圈傳遞資訊。

她建議，不要放棄與長輩對話，因為如何重建人際信任，是打擊錯假訊息的重要關鍵。

NDI成立於1983年，總部位於美國華盛頓特區，為無黨派非營利組織，旨在透過公民參與、提高政府透明度與可責性，在全世界支持各地民主制度的健全與強化。

NDI台北辦公室自2021年設立以來，主責以亞太地區為範圍的各項計畫，從2023年起，NDI資訊健全計畫展開前期調查研究，而亞太地區華語錯假資訊的傳播與影響成為首要急迫議題。（編輯：林克倫）1120323