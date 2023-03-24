央行升息半碼 教育部：在學生學貸不受影響

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央行升息半碼，教育部24日表示，在學生的就學貸款，不會因這次升息增加利息負擔。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳至中台北24日電）中央銀行昨天宣布調升政策利率半碼（0.125個百分點），利率連5升。教育部今天表示，在學生的就學貸款，不會因這次升息增加利息負擔；畢業生符合一定條件，也可申請緩繳本息。

央行昨天舉行理監事會議，考量台灣物價上漲壓力仍高，宣布調升政策利率半碼，並於今天起實施。

外界擔心升息會影響學貸，教育部發布新聞稿解釋，目前93%申請學貸的學生，在學期間的利息本就是由教育部全額補貼，不用擔心升息影響；7%學生原需自行負擔半額或全額利息，將由教育部補貼升息所增加的利息。因此，所有在學生都不會因為這次升息而增加利息負擔。

對於已經在還款的畢業生，教育部指出，如因這次升息有還款困難，在符合每月平均收入未達新台幣4萬元的條件下，可申請最長8年的緩繳本息，期間免負擔本金及利息，由教育部補貼。（編輯：管中維）1120324