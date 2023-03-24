無薪假增170人 製造業小廠增加較多

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（中央社記者曾以寧台北24日電）勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）人數為1萬7844人，較上期微幅增加170人、45家；製造業方面，實施家數增加但人數減少，有大廠停止實施，新增的多為小廠商。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2384家，實施人數1萬7844人，較16日公布實施家數2339家、實施人數1萬7674人，這次增加45家、170人，且多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛告訴中央社記者，製造業方面，實施家數增加但人數減少，是因有規模較大的廠商恢復正常上班、但也增加小廠商開始小規模實施，並以工具機業者占比較高。

黃維琛說明，新增廠商中沒有龍頭級廠商，受影響的主要是客戶較集中的小廠，研判是個別業者而不是整個產業遇到問題；但因大廠訂單分散、對景氣波動承受度本來就比較好，是否整體景氣回升，還要再觀察幾期。

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批發零售、住宿餐飲等內需產業部分，黃維琛說，多是先前就在實施減班休息的業者續簽實施，其中旅行社實施人數已從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間上萬人規模大幅縮減，但因團客人數尚未恢復到疫情前水準，因此仍有6000多人受影響。

黃維琛指出，待疫後預算通過、交通部旅遊振興方案上路，帶動團客人數增加，內需產業減班休息人數將再下降。（編輯：管中維）1120324