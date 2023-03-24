遊戲橘子遭質疑轉蛋機率不實 公平會：已立案調查

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（中央社記者王揚宇台北24日電）民進黨立委賴瑞隆、蔡易餘今天召開記者會，質疑遊戲橘子再次爆出遊戲內購買機率型商品（轉蛋），經玩家實證後發現低於營運商公告機率的事件，要求政府單位盡速查處；公平會表示，已立案調查。

公平會表示，去年曾對線上遊戲「天堂M」的國內代理商遊戲橘子，因為對遊戲機率宣稱不實，開罰新台幣200萬元，也是國內首宗因遊戲業者機率宣稱不實而遭公平會開罰的案例。

賴瑞隆與蔡易餘今天在立法院召開記者會，質疑遊戲橘子另一款知名遊戲「新楓之谷」，遭玩家指控「公告機率與自身實際經驗有落差」，官方也在3月15日公告證實，要求數位發展部、公平會等相關機關盡速查處，嚴懲不肖業者。

賴瑞隆說，遊戲橘子再次爆出遊戲內購買機率型商品（轉蛋），經玩家實際驗證機率後，明顯低於營運商公告機率的事件，呼籲相關機關若經調查後，若確定公告機率與事實不符，應對這樣的屢犯者加重處罰，也要有積極作為遏止亂象。

蔡易餘表示，民眾玩網路遊戲通常會藉由轉蛋或抽獎，取得更好的裝備或角色，如果遊戲公司公布的中獎機率不正確或是不真實，這對消費者來說非常不公平，況且行政院消保會已通過修正網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項，要求遊戲業者應該揭露中獎機率。

受邀出席記者會的公平交易委員會公平競爭處專委吳丁宏說，本案已立案調查，而公平會是獨立行使職權的機關，會就業者是否違反公平交易法中關於不實廣告問題進行調查。

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數位發展部數位產業署平台經濟組長許福添指出，會依照相關行政程序，下週找業者來說明，再啟動後續調查，若違反網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項，會依消費者保護法作適當處分。

賴瑞隆追問如何處分；行政院消保處簡任秘書陳星宏說，會要求業者立即改正，如果不改正，可處3萬元以上50萬元以下罰鍰，可以連續處罰到業者改正為止。（編輯：蘇志宗）1120324