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111年交通事故年增4% 7縣市30日死亡人數破200人

2023/3/24 16:37
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（中央社記者余曉涵台北24日電）據交通部統計，111年交通事故總件數、30日死亡人數及受傷人數都較110年增加4%以上，其中死亡人數為102年以來新高；另外，高雄、台南、台中、新北、桃園、彰化及屏東等縣市的30日死亡人數都破200人。

交通部今天舉行道安暨行人交通安全改善聯合記者會，會中公布111年整體交通事故統計資料。

111年事故總件數為37萬5632件，30日死亡人數為3085人，受傷人數為49萬8887人，都較110年的事故總件數為35萬8221件、30日死亡人數為2962人、受傷人數為47萬6304人增加，其中111年的30日死亡人數為3085人創下102年以來的新高紀錄。

交通部表示，根據數據分析，111年因機車事故死亡較110年增加8.1%，高齡者死亡增加12%，因酒駕造成的死亡則減少12.9%。

以各縣市來看，交通部表示，111年高雄市、台南市、台中市、新北市、桃園市、彰化縣及屏東縣等7縣市在交通事故30日死亡人數都突破200人。

交通部長王國材指出，111年的死亡人數比110年增加上百人是很嚴肅的事情，因此今年要加強中央及地方合作外，也會繼續把機車還有高齡者列為未來重點。（編輯：陳政偉）1120324

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