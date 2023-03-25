僅禁4種加味菸添加物？衛福部：預告期後決定

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）菸防法新法上路，衛福部預告加味菸禁用花香、果香、巧克力及薄荷等添加物，民團質疑僅禁4口味涉放水。衛福部表示，目前在預告階段會到27日，將彙整各界意見通盤考量後決定。

菸害防制法新法3月22日正式上路，衛生福利部同步預告訂定「菸品禁止使用花香、果香、巧克力及薄荷口味之添加物」，預告期至27日；禁用的添加物，預計自公告次日起18個月施行。

董氏基金會今天發布新聞稿提出兩點質疑，首先是本應當禁止所有的加味菸品，為何僅公告禁止4種口味，另外就是禁止所有加味菸的法令緩衝期，為何從原訂總統公布後12個月施行，逕自改為自公告後18個月。

新聞稿中，國教行動聯盟、全國家長會長聯盟、全國家長團體聯盟強調，目前全球至少34個國家立法「禁止所有加味菸品」，歐盟28個國家也統一在2020年起全面禁止，國際資料均顯示，加味菸、電子煙及加熱菸都是年輕人的入門菸，為積極維護下一代健康，家長團體必監督與要求到底。

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衛福部國民健康署菸害防制組簡任技正劉家秀下午接受媒體聯訪表示，草案還在預告期，正搜集各界意見，最後施行日是公告12個月還是18個月後，仍待會議討論。

至於母法寫預定自本法公布後1年施行，劉家秀表示，「預定不代表確定」，最後定案還是會尊重所有人意見，目前公告禁止的4種口味，是市面上最普遍也是各界認同禁止的，但會等搜集完意見後，再做通盤考量。（編輯：陳政偉）1120325