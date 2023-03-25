新北泰山圖書分館療癒轉身 媲美蔦屋書店

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新北市立圖書館長王錦華25日受訪表示，擁有20年歷史的泰山分館改造後重新啟用，擁有優雅挑高的書牆、明亮寬敞的開放式閱讀空間，揮別昔日陳舊感。（新北市立圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年3月25日

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市立圖書館泰山分館今天重新啟用，媲美日本蔦屋書店的設計感與視覺通透明亮；館長王錦華說，盼跳脫傳統的陳列書架與空間，走入圖書館有如逛書店，打造療癒系的閱讀天堂。

新北市副市長謝政達今天出席市立圖書館泰山分館改造啟用儀式，迎重新開館服務讀者；他致詞表示，泰山分館樓下是供應民生的公有市場，圖書館則提供精神食糧，盼透過改造提升市民閱讀的慾望，讓閱讀成為生活日常。

市立圖書館館長王錦華今晚接受中央社記者電訪表示，擁有20年歷史的泰山分館，改造後擁有優雅挑高的書牆，明亮寬敞的開放閱讀空間，揮別昔日的陳舊感，華麗轉身變為媲美「蔦屋書店」的療癒系閱讀天堂。

市圖說，蔦屋書店（TSUTAYA BOOKSTORE）號稱全球最美書店，是日本知名連鎖書店，以銷售書籍、電影、音樂聞名。「蔦屋」兩個字的由來不是TSUTAYA的音譯，而是經營商取自日本江戶時期著名的出版人蔦屋重三郎的姓氏。

王錦華說，蔦屋屋店因販售物品豐富、空間舒適又有設計感，店內處處充滿日系美學，吸引文青造訪。這次泰山分館重新打造為媲美蔦屋書店的複合式閱讀空間，希望市民在舒適空間中，感受坐擁滿室書香的幸福。

王錦華表示，泰山圖書分館有高高的書牆，取材沉穩內斂的木質色調，並讓視覺通透無障礙，營造出靜謐舒適的氛圍，捨去繁雜的空間設計，延伸到挑高屋頂的開放書架當隔間，讓視野穿透無礙，愛逛圖書館，就會喜歡閱讀。

市圖新聞稿表示，針對泰山區的社區居民打造全齡化閱讀空間，規劃開架閱覽區、期刊閱報區、視聽區、資料檢索區、地方文史區、兒童閱覽區、讀者休憩區、自助取書區、及多功能活動室等，擁有4萬本藏書，讓全家人可在共同空間，依心情與需求選擇適合閱讀的書。（編輯：張銘坤）1120325

新北市立圖書館泰山分館25日重新啟用，館內改造後擁有優雅挑高的書牆，明亮寬敞的開放閱讀空間，還有4萬本藏書可供民眾瀏覽閱讀。（新北市立圖書館提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年3月25日