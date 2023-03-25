竹北路燈不亮民眾誤認響應熄燈日 台電：變壓器故障

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）新竹縣竹北市多處路燈晚間突然不亮，由於今天是「地球一小時Earth Hour」全球熄燈日，不少民眾以為是在響應節電行動，但台電新竹區營業處表示，是路燈變壓器故障。

通訊軟體LINE的竹北地方群組晚間有民眾發訊息詢問「路燈不亮，是因為參加全球關燈一小時嗎？」也有市民留言希望這樣的環保活動能越來越多。但經熱烈討論後發現，竟是台電變電所有設備故障，才導致路燈不亮。

台電新竹區處副處長呂宜芸向中央社記者表示，六家變電所饋線饋供之路燈變壓器，於晚間7時44分故障，造成路燈用電停電。

呂宜芸說，停電影響區域包括竹北光明一路、縣政二路、福興路、興隆路一帶，影響約600盞路燈不亮，事發後立即派員搶修，預計晚間11時修復。

世界自然基金會（WWF）2007年於雪梨發起「Earth Hour」，現已發展為全球各地每年自發參與的減碳行動。目前全球已有192個國家與區域、超過1.8萬個世界地標於每年3月最後一個星期六自發關燈1小時。（編輯：張銘坤）1120325