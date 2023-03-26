不只玉山 排雲山莊也降雪須注意步道溼滑

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）玉山今天降雪，創下設測站以來最晚紀錄。海拔高度3402公尺的排雲山莊也出現固態降水（雪或霰），玉管處表示，排雲山莊上午11時20分降冰霰、11時40分降雪，提醒注意步道溼滑。

東北季風搭配華南雲雨區東移，中央氣象局表示，位於南投縣信義鄉玉山北峰海拔3858公尺的玉山氣象站今天清晨7時5分至15分觀測到降雪，創設站80年最晚降雪紀錄，且去年12月至今年2月未見初雪，也是史上第1次。截至中午，玉山站未向氣象局回報是否再下雪。

玉山國家公園管理處表示，今天上午除玉山主峰、北峰降雪，海拔高度3402公尺的排雲山莊也有降雨夾冰霰，後來約上午11時20分又降冰霰，上午11時40分開始轉為降雪，排雲山莊外地面可見薄薄冰雪覆蓋，提醒山友留意近日天氣變化及步道情況，做好自身風險評估。

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氣象局「合歡山」測站位於花蓮縣秀林鄉與南投縣仁愛鄉交界、台14甲線指標33公里處合歡山遊客中心，截至今天中午測得氣溫約攝氏1度到4度多，有民眾發布影片表示，合歡山上午8時短暫降冰霰約2分鐘。

氣象局「合歡山」測站為自動觀測站，不像玉山氣象站有專業氣象人員駐守現場，可判定降雪、降冰霰或降雨；合歡山當地松雪樓人員表示，今天有明顯雨勢，但氣溫不夠低，他未見降雪或冰霰，由於天氣不佳，合歡山台14甲線車流量少、起霧視線不良。（編輯：謝雅竹）1120326