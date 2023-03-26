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新北國際教育博覽會 親子百攤體驗探索未來

2023/3/26 19:01（3/26 19:16 更新）
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新北市政府26日在市民廣場舉辦國際教育博覽會，各校設攤呈帶狀延伸至板橋車站B1及市府1樓大廳，分3大展區，吸引約萬人參與。（新北市教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月26日
新北市政府26日在市民廣場舉辦國際教育博覽會，各校設攤呈帶狀延伸至板橋車站B1及市府1樓大廳，分3大展區，吸引約萬人參與。（新北市教育局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月26日
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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府今天在市民廣場舉辦高級中等學校國際教育博覽會，吸引約萬人參與。教育局長張明文表示，線上博覽會持續辦理，讓即將畢業的國中生能夠隨時上網探索未來。

教育博覽會今天上午8時在市民廣場登場，各校設攤呈帶狀延伸至板橋車站B1及市府一樓大廳，分3大展區。副市長劉和然等人參與啟動儀式。

劉和然表示，這次博覽會除生涯適性輔導區外，設有多國國際外語區，邀美國、澳洲、加拿大、日本教育單位分享教育實況，還有約百攤體驗區，展現各高中職辦學成果。

劉和然隨後走訪各攤位，先與國中生討論未來職業所需的特質，接著體驗瑞芳高工、樹林高中、樟樹國際實中各項創新課程，學生介紹影像辨識自動取物、生活科技創客作品，劉和然還下場體驗手作縫紉。

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教育局表示，各校攤位中，新店高中推出「『海』好遇見你、衝出『新』體驗」，結合跨域課程，提供黏土造船等體驗課程；瑞芳高工推出「礦車東北遊」，設計語言小遊戲。另外，首創學校特色市集，學生在闖關集點後可兌換各校特色商品。下午結束活動，初估吸引1萬人參與。

教育局長張明文表示，這次「國際教育博覽會」是新北教育月「在新北讀尚Whole」系列中最盛大的活動，鼓勵孩子把握青春，在地就學從新北出發。另外，特別規劃線上博覽會（https://expo.efroip.tw/home），將持續辦理到6月30日，讓即將畢業的國中生能夠隨時上網探索未來，找到屬於自己的舞台。（編輯：唐聲揚）1120326

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