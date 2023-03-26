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政院核定 包租代管租稅減免再延長5年

2023/3/26 21:35
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（中央社記者陳俊華台北26日電）依租賃專法規定，包租代管可享所得稅、地價稅及房屋稅等租稅優惠，期限5年，原本將在今年6月落日，但內政部已依專法授權，報請行政院核定延長租稅優惠5年，至2028年6月26日止。

為鼓勵房東將住宅委託包租代管業者，依「租賃住宅市場發展及管理條例」規定，住宅所有權人將住宅委託代管業或出租給包租業轉租，契約約定供居住使用一年以上者，得減徵租金所得稅。

其中，出租期間每屋每月租金收入不超過新台幣6000元部分，免納綜合所得稅；超過6000元至2萬元部分，依該部分租金收入53%計算；超過2萬元部分，依該部分租金收入按所得稅法相關法令規定減除標準計算。

另外，由直轄市、縣市政府應課徵的地價稅及房屋稅，得予適當減徵。減徵租金所得稅、地價稅及房屋稅規定，實施年限為5年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長，並以一次為限。

營建署知情官員表示，原本租稅減免優惠，將在今年6月到期，但內政部已依租賃專法授權，報行政院核定延長，租稅優惠將再延5年，至2028年6月26日止。（編輯：林克倫）1120326

#行政院
#內政部
#營建署
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