神基號召員工淨灘 清出154.4公斤海岸廢棄物

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（中央社記者吳家豪台北27日電）強固型工業電腦廠神基投控攜手旗下子公司神基科技與漢通科技，於25日號召員工前往福隆淨灘，降低排碳與減少環境污染，累計清出154.4公斤的海岸廢棄物。

神基投控董事長黃明漢透過新聞稿表示，神基投控去年11月將永續發展委員會升格隸屬於董事會層級，進一步完善永續治理架構。今年首次利用補班日，讓員工可以自由選擇在上班時間投入志工活動。

黃明漢指出，淨灘只是第一站首發，未來希望帶領員工創造更多元化、對環境友善的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）活動，例如植樹、支持在地小農有機農栽等，邁向企業永續經營與淨零排碳。

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為響應國際淨灘行動（International Coastal Cleanup，ICC），神基此次淨灘採用由海洋保育協會設計的ICC紀錄表格進行廢棄物分類，讓來自全球各地的海洋廢棄物能有統一的計算標準，淨灘行動累計清出154.4公斤的海岸廢棄物。

此次活動神基以「低碳無痕綠生活」為主軸，從行前規劃到執行，不額外製造環境汙染痕跡，包括搭乘火車以降低自行開車產生的碳排量、採用當地福隆便當以減少食材運送過程造成的碳排放、提供員工可循環使用的餐具組。（編輯：趙蔚蘭）1120327