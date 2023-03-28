標檢局檢測市售無線吸塵器 2件中文標示不符規定

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（中央社記者曾智怡台北28日電）為確保市售充電式無線吸塵器安全性，經濟部標準檢驗局與消基會合作，隨機檢測10件不同廠牌型號商品；標準局今天公布檢測結果，品質項目、重要零組件比對及商品檢驗標識全數符合規定，中文標示共2件不符規定。

居家辦公風潮興起，為確保市售充電式無線吸塵器安全性，標檢局與財團法人中華民國消費者文教基金會合作，於111年在各大賣場及網路等販售通路，隨機購買10件不同廠牌型號的充電式無線吸塵器進行檢測。

檢測結果，品質項目、重要零組件比對及商品檢驗標識全數符合規定，中文標示共2件不符合規定。

標檢局透過新聞稿說明，中文標示不符合的商品，將依商品檢驗法第59條規定，通知業者限期改正標示，屆期未改正者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄。

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標檢局指出，充電式無線吸塵器已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通商品，每年度均訂有市場檢查計畫，若發現此類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。

標檢局呼籲廠商應落實商品安全性及標示的正確性，以維護消費者權益及安全，並提醒消費者選購充電式無線吸塵器時，應購買有貼附商品檢驗標識的合格商品。（編輯：張均懋）1120328