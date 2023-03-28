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普發6000元與脫罩商機 百貨化妝品業績超越疫前水準

2023/3/28 19:12（3/28 21:01 更新）
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遠東SOGO看好普發6000元現金效益，又逢清明連假將至，力拚母親節化妝品檔期業績衝破新台幣5億元，超越疫前水準。中央社記者曾智怡攝 112年3月28日
遠東SOGO看好普發6000元現金效益，又逢清明連假將至，力拚母親節化妝品檔期業績衝破新台幣5億元，超越疫前水準。中央社記者曾智怡攝 112年3月28日
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（中央社記者曾智怡台北28日電）口罩令解除，百貨來客業績雙雙回升，如今全台百貨母親節檔期即將開打，遠東SOGO看好普發6000元現金效益，又逢清明連假將至，力拚化妝品業績衝破新台幣5億元，超越疫前水準。

針對普發6000元效益，SOGO主管指出，不擔心將現金儲蓄問題，尤其看好年輕客群消費爆發力，預期餐飲、運動休閒、化妝品業績都將有所挹注。

SOGO母親節化妝品檔期將於30日登場，SOGO主管表示，迎接疫後首次母親節檔期，首度推出「類醫美」保養組，讓民眾能維持基本膚質，利於上妝；加上6000元普發現金將上路，且清明連假將至，「天氣越來越熱，口罩更戴不住」，力拚業績衝破新台幣5億，超越疫前水準。

SOGO表示，疫情解禁後，今年至今SOGO忠孝館來客數成長近30%，客單價也成長5%；其中，男女服飾成長15%、化妝品成長10%，精品則成長快2成，合計今年1、2月業績較去年同期增加15%。

至於是否擔心物價通膨影響買氣，SOGO主管認為，去年物價即開始蠢動，內需仍維持動能，相信消費者會做精準消費，尤其現在搭配檔期優惠，是最划算的消費時刻。

另外，SOGO強調電價上漲「不會轉嫁消費者」，甚至今年1、2月電費較去年同期低，顯見節電措施頗具成效。

今年SOGO母親節化妝品檔期推出「4%金喜刷 回饋無上限」，持指定6大銀行信用卡消費，單日單館單卡累積消費滿5000元，可兌換4%電子抵用券，刷國泰世華CUBE卡單日單館單卡滿3萬再享4%回饋，最高享14%。（編輯：林淑媛）1120328

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