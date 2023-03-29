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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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減輕學貸壓力 天河基金會青力獎勵金加碼至1.6萬

2023/3/29 11:31（3/29 11:49 更新）
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圖為舊鞋救命志工在林口倉庫整理即將捐至非洲的物資。（天河基金會提供）
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（中央社台北29日電）近年來物價上漲，天河基金會今天表示，自民國108年開辦「青力親為．千萬祝福」服務學習獎勵計畫，補助背負學貸的大學生及社會新鮮人，今年計畫邁入第5屆，獎勵金調高至每人1萬6000元，期許更多年輕人參與公益，幫助他人也幫助自己。

基金會表示，計畫開辦4年以來，已有1196名志工請領獎勵金1萬元。第5屆服務學習獎勵計畫今天起開放申請，只要是今年起至10月31日從事志工活動的年輕人，都有機會獲得新台幣1萬6000元獎勵金。

基金會指出，申請資格為民國82年1月1日後出生的國內大專院校（不包括五專前三年、空中大學、在職專班、學分班）日間部、進修學士班、碩士班、博士班在學生及畢業生；於111年第2學期（含）前任一學期曾申請就學貸款者；112年1月1日至10月31日前曾擔任計畫合作社福單位的志工。每人限申請1次，往年曾申請通過者不接受再次申請。

天河基金會執行長吳欣芳透過新聞稿表示，縱使種種迷茫、疲憊的負面情緒籠罩在這一代青年身上，仍能看見年輕人積極關心社會議題、為不公不義發聲、協助弱勢並主動投入公益，展現想讓未來更好的決心，因此推行「青力計畫」，盼藉由獎勵祝福延續年輕人的良善力量、培養利他精神。

基金會表示，青力志工周巧鈞父母因為希望孩子盡早獨立，從大學開始便極少提供生活費，打工自給自足，但因家中變故，讓她必須在短時間還完學貸。周巧鈞說，當她正焦頭爛額之際，偶然看到青力計畫，「就像被救了命一樣」。

基金會指出，周巧鈞選擇到關懷弱勢移工的社福單位服務，除了運用她的傳播科系專業，協助社福單位製作影片、海報外，在與移工互動的過程中，看到他們雖然生活辛苦，但總是抱持樂觀的心態面對工作和生活上的不如意，讓她感動之外，也能以正面態度去應對未來的磨練，成為投入公益意想不到的收穫。（編輯：翟思嘉）1120329

圖為愛女孩國際關懷協會志工協助整理布衛生棉材料。（天河基金會提供）
圖為愛女孩國際關懷協會志工協助整理布衛生棉材料。（天河基金會提供）
#天河基金會
#周巧鈞
#吳欣芳
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