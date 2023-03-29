疫情常停課在家 調查：疫後幼童動作發展變差

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信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，調查發現，最嚴峻時幼兒園的防疫措施如停課等，讓幼兒在居家時間變多，國內2至6歲幼童基本動作發展變差。中央社記者鄭傑文攝 112年3月29日

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）COVID-19疫情超過3年，國內逐步解封，但最嚴峻時幼兒園的防疫措施如停課等，讓幼兒在居家時間變多，據最新調查發現，國內2至6歲幼童基本動作發展變差。

信誼基金會今天舉辦記者會公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對幼童成長影響調查結果，這項調查在去年11至12月進行，調查對象包含父母及年資3年以上的幼兒園老師，分別回收6200份及2337份問卷。營運長廖瑞文表示，比較疫情前後2至6歲孩子動作發展，動作技巧、移動穩定性及操作都有落後現象。

因應防疫措施或班上有幼兒確診等，幼兒園停課影響幼兒作息和學習活動型態，調查發現，據幼師日常觀察發現，疫後孩子體力與整體身體動作能力表現明顯下降，3種基本動作能力表現都變差，如蹲、彎曲等穩定性動作、走、跑、單腳跳或爬等移動性動作及滾動、懸吊、打擊等操性動作。

特別是需要多練習的操作性動作最明顯。參與調查的老師認為，疫情讓孩子的活動受限，戴口罩、居家時間變多，以靜態活動為主，特別是花在3C的時間變長，影響2至6歲幼兒的社交與活動力，連帶影響孩子身心發展及學習效益。

面對孩子基本動作發展變差，家長需要留心，但不用過度擔心，只要父母陪著孩子一起動一動，很快就能追回進度。台北市立大學體育學系教授王宗騰說，基本動作技能對於未來運動發展重要，父母願意運動、提供資源給小朋友運動，都對小朋友運動發展產生長遠影響。

王宗騰進一步說明，幼童基本動作技能成熟，有助於未來動作發展更順暢，他常以籃球作為例子，不論是過人、搶籃板球或運球上籃等，這些賽場上動作都是由許多基本動作組合成，都需要在幼兒園就建立。

台灣師範大學體育與運動科學系教授洪聰敏表示，2至6歲幼兒的基本動作能力就像是「磚塊」，是拿來建排球、籃球等長大後從事的運動「大樓」。對個人發展的重要性不容小覷，動作操作能力是幼兒身體自尊、自信來源，自信心培養有助於形成未來運動的習慣，以利保持身體健康。

父母積極運動，是養成運動習慣孩子關鍵，洪聰敏說，據調查發現，比起都不運動的父母的小孩，父母雙方積極運動的孩子有運動習慣多出5.8倍，顯示環境對兒童影響很大，呼籲家長打造一個足以帶動小朋友，不再坐著使用3C產品的環境，同時鼓勵偶爾加強運動強度，增加孩子身體負荷程度。（編輯：李亨山）1120329

信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，比較疫情前後2至6歲孩子動作發展，指出動作技巧、移動穩定性及操作都有落後現象。中央社記者陳婕翎攝 112年3月29日

信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，營運長廖瑞文（圖）表示，比較疫情前後2至6歲孩子動作發展，動作技巧、移動穩定性及操作都有落後現象。中央社記者鄭傑文攝 112年3月29日