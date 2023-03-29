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疫情常停課在家 調查：疫後幼童動作發展變差

2023/3/29 12:02（3/29 14:31 更新）
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信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，調查發現，最嚴峻時幼兒園的防疫措施如停課等，讓幼兒在居家時間變多，國內2至6歲幼童基本動作發展變差。中央社記者鄭傑文攝 112年3月29日
信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，調查發現，最嚴峻時幼兒園的防疫措施如停課等，讓幼兒在居家時間變多，國內2至6歲幼童基本動作發展變差。中央社記者鄭傑文攝 112年3月29日
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（中央社記者陳婕翎台北29日電）COVID-19疫情超過3年，國內逐步解封，但最嚴峻時幼兒園的防疫措施如停課等，讓幼兒在居家時間變多，據最新調查發現，國內2至6歲幼童基本動作發展變差。

信誼基金會今天舉辦記者會公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對幼童成長影響調查結果，這項調查在去年11至12月進行，調查對象包含父母及年資3年以上的幼兒園老師，分別回收6200份及2337份問卷。營運長廖瑞文表示，比較疫情前後2至6歲孩子動作發展，動作技巧、移動穩定性及操作都有落後現象。

因應防疫措施或班上有幼兒確診等，幼兒園停課影響幼兒作息和學習活動型態，調查發現，據幼師日常觀察發現，疫後孩子體力與整體身體動作能力表現明顯下降，3種基本動作能力表現都變差，如蹲、彎曲等穩定性動作、走、跑、單腳跳或爬等移動性動作及滾動、懸吊、打擊等操性動作。

特別是需要多練習的操作性動作最明顯。參與調查的老師認為，疫情讓孩子的活動受限，戴口罩、居家時間變多，以靜態活動為主，特別是花在3C的時間變長，影響2至6歲幼兒的社交與活動力，連帶影響孩子身心發展及學習效益。

面對孩子基本動作發展變差，家長需要留心，但不用過度擔心，只要父母陪著孩子一起動一動，很快就能追回進度。台北市立大學體育學系教授王宗騰說，基本動作技能對於未來運動發展重要，父母願意運動、提供資源給小朋友運動，都對小朋友運動發展產生長遠影響。

王宗騰進一步說明，幼童基本動作技能成熟，有助於未來動作發展更順暢，他常以籃球作為例子，不論是過人、搶籃板球或運球上籃等，這些賽場上動作都是由許多基本動作組合成，都需要在幼兒園就建立。

台灣師範大學體育與運動科學系教授洪聰敏表示，2至6歲幼兒的基本動作能力就像是「磚塊」，是拿來建排球、籃球等長大後從事的運動「大樓」。對個人發展的重要性不容小覷，動作操作能力是幼兒身體自尊、自信來源，自信心培養有助於形成未來運動的習慣，以利保持身體健康。

父母積極運動，是養成運動習慣孩子關鍵，洪聰敏說，據調查發現，比起都不運動的父母的小孩，父母雙方積極運動的孩子有運動習慣多出5.8倍，顯示環境對兒童影響很大，呼籲家長打造一個足以帶動小朋友，不再坐著使用3C產品的環境，同時鼓勵偶爾加強運動強度，增加孩子身體負荷程度。（編輯：李亨山）1120329

信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，比較疫情前後2至6歲孩子動作發展，指出動作技巧、移動穩定性及操作都有落後現象。中央社記者陳婕翎攝 112年3月29日
信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，比較疫情前後2至6歲孩子動作發展，指出動作技巧、移動穩定性及操作都有落後現象。中央社記者陳婕翎攝 112年3月29日
信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，營運長廖瑞文（圖）表示，比較疫情前後2至6歲孩子動作發展，動作技巧、移動穩定性及操作都有落後現象。中央社記者鄭傑文攝 112年3月29日
信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，營運長廖瑞文（圖）表示，比較疫情前後2至6歲孩子動作發展，動作技巧、移動穩定性及操作都有落後現象。中央社記者鄭傑文攝 112年3月29日
信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，國立台灣師範大學體育與運動科學系研究講座教授洪聰敏（左起）、信誼基金會營運長廖瑞文與台北市立大學體育學系教授王宗騰等人出席。中央社記者鄭傑文攝 112年3月29日
信誼基金會29日舉辦記者會，公布COVID-19疫情對幼童成長影響調查結果，國立台灣師範大學體育與運動科學系研究講座教授洪聰敏（左起）、信誼基金會營運長廖瑞文與台北市立大學體育學系教授王宗騰等人出席。中央社記者鄭傑文攝 112年3月29日
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