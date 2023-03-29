中山高增設岡山第2交流道過環評 加強草鴞保育

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（中央社記者張雄風台北29日電）環保署環評大會今天審查中山高設岡山第2交流道環差案，環委要求加強施工期間於施工範圍內東方草鴞保育措施，開發單位允諾辦理，本案建議補充修正後通過大會審查。

行政院環境保護署今天召開環保署環境影響評估審查委員會第438次會議，審查「中山高速公路員林至高雄段拓寬工程環境影響說明書第9次環境影響差異分析報告（增設岡山第二交流道工程）」。

開發單位交通部高速公路局表示，本次變更主要包含增設岡山第2交流道、岡山地磅站區改善及國道主線拓寬等。

高公局說明，高雄市岡山區、路竹區、永安區為南部地區工業重鎮，區內有本洲產業園區、永安工業區及南部科學園區高雄園區等重要園區，車輛主要利用岡山交流道進出國道，長期存在有壅塞、安全等問題。

另外，國道岡山路段已呈飽和，雖部分路段已採開放路肩方式增加道路容量，但尖峰時段仍有明顯壅塞情形，本次拓寬高科交流道至岡山交流道間主線由單向3車道改為4車道。

在初審會議時，環評委員提出加強開發基地、調查範圍周遭樹林區域補充紅外線自動相機調查。高公局回覆，自去年12月6日至今年1月5日，共記錄7種動物，種類包括貓、狗、鼠類、赤腹松鼠、黑冠麻鷺、金背鳩及珠頸斑鳩，尚未發現有其他保育類動物

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環委表示，雖然此次監測期間未有保育類動物的記錄，但若施工期間於施工範圍內發現東方草鴞繁殖，應暫停附近範圍內施工，請主管機關確認保育因應對策，妥善處理後，經草鴞專家確認不會影響其繁殖始得於附近範圍內復工。

經閉門會議討論，環委另外提出加強進場土方污染的檢測評率及管制措施等，開發單位階允諾辦理。本案建議補充修正後通過。（編輯：陳政偉）1120329