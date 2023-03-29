中國附醫攜手羅氏診斷 精準檢測升級合作

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）中國醫藥大學附設醫院與台灣羅氏醫療診斷設備公司，今天簽署合作備忘錄（MOU），宣布雙方將共同攜手精準檢測升級合作，涵蓋慢性疾病、傳染性疾病到癌症的智慧檢測。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽與台灣羅氏醫療診斷設備公司總經理吳慶城，今天在中國附醫代表雙方簽署合作備忘錄，將打造與國際品質接軌的精準檢測服務中心。

周德陽在簽署儀式中致詞指出，精準醫療是全球醫療發展趨勢，羅氏是世界知名的生技公司與全球體外診斷領導者，在癌症檢測領域，希望透過這項合作計畫，分階段導入羅氏檢測試劑，讓癌症病人從治療選擇到治療後的監控都能夠使用最高規格的檢測試劑與體外診斷醫療器材的分析軟體。

周德陽認為，透過雙方這次合作，中國醫藥大學附設醫院將升級具備國際等級的檢測中心水準，擴大精準醫療層面服務病人需求，持續與羅氏診斷進行跨國交流，成為台灣精準醫療的一大亮點。

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吳慶城表示，羅氏診斷深耕台灣25年，非常榮幸能和中國附醫團隊協力滿足民眾個人化醫療照護，促進台灣精準健康發展。

中國附醫指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中國附醫就以羅氏診斷的檢測平台，提供中部地區充足的病毒檢驗量能。後續將深化合作，拓展慢性疾病、傳染性疾病的臨床應用，發展包括結核病篩檢與抗藥基因檢測、B型肝炎活化相關核酸標記檢測、鼻咽癌的危險因子EBV病毒核酸檢測等。（編輯：陳政偉）1120329