基本工資第1季會議 聚焦討論消費者物價指數

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（中央社記者張雄風台北29日電）勞動部今天召開第1季基本工資工作小組會議，會中委員針對當下經濟、產業情勢交換意見；其中不論勞方、資方委員都聚焦於今年的消費者物價指數，但也都認為第3季前還需要再觀察。

勞動部每季都會召開基本工資工作小組會議，第1、2、4季是工作小組會議，第3季則是基本工資審議委員會，做最後決定。勞動部於今天召開第1季工作小組會議。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛會後接受媒體聯訪時表示，今天的工作小組會議，主要針對當前經濟情勢討論、交流意見。

黃維琛指出，會中有針對部分數據聚焦討論，不管是勞方、資方最關心的還是消費者物價指數（CPI），大多都認知到增長率偏高；另外也有委員提到國內有部分產業受缺工、也有電價調漲受影響，另外也有利率、匯率變動等，外銷廠商就會受影響。

由於勞動部長許銘春日前曾表示希望基本工資「往調升的方向」。黃維琛表示，今天會中勞方委員對此肯定，資方委員沒有特別表示，但有強調目前時間還早，外界仍有變化；委員們大多同意下一步要怎麼走，可能還是要第3季才能進一步討論。

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黃維琛說，會中討論目前國內如支援服務業、批發及零售業等觀光相關產業算是相對穩定，但製造業的情況則需要再觀察；也有委員表示，若俄烏戰爭有機會在不久的未來好轉，或許也對國內廠商是契機，因為會有復甦、重建的需求，國內製造業是強項，俄烏和緩就會是危機變成轉機。

黃維琛表示，也有委員參與經濟部電價審議委員會，可以理解電價調高的情況，但未來包括如綠電、還有碳費的要求，都會是必須要面臨的，希望政府能在適當的時機幫忙，尤其是中小企業，這些相對的成本都希望接下來的會議一併關心；黃維琛也強調，電價調或不調與基本工資審議時程沒有直接關係。（編輯：陳政偉）1120329