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中國附醫數位轉型 獲亞洲醫療保健智慧醫院獎

2023/3/30 09:58（3/30 10:11 更新）
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中國醫藥大學附設醫院29日在新加坡獲頒「亞洲醫療保健獎」的年度智慧醫院獎項，中國附醫國際醫療中心院長黃致錕（左3）、國際醫療中心執行長周艾齊（左2）等人出席領獎。（中國附醫提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 112年3月30日
中國醫藥大學附設醫院29日在新加坡獲頒「亞洲醫療保健獎」的年度智慧醫院獎項，中國附醫國際醫療中心院長黃致錕（左3）、國際醫療中心執行長周艾齊（左2）等人出席領獎。（中國附醫提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 112年3月30日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡30日專電）中國醫藥大學附設醫院推動數位轉型，昨晚在新加坡獲頒「亞洲醫療保健獎」的「年度智慧醫院」獎項。院長周德陽表示，這次獲獎是台灣醫療與國際接軌的實證，具指標意義。

駐新加坡代表梁國新指出，中國附醫獲得年度智慧醫院大獎，能藉此讓台灣醫療和國際接軌。在新加坡領獎也勢必吸引新南向國家與國際高度關注，是台灣再度被世界看見的好機會。

衛福部國際合作組技監兼主任劉麗玲表示，在新加坡獲獎對台灣國際醫療的國際品牌形象與能見度是一大加分，有助政府推動醫衛新南向計畫要發揮「以醫帶商」的目的。

中國醫藥大學附設醫院發布新聞稿表示，醫院推動數位轉型屢獲國際肯定，繼今年初獲得美國醫療資訊暨管理系統協會（HIMSS）「數位健康指標」評鑑為全球智慧醫院前3強，如今又獲「亞洲醫療保健獎」（Healthcare Asia Awards）的年度智慧醫院獎項，成為台灣唯一獲獎醫院。

中國附醫院長周德陽指出，醫院近年大力推動智慧轉型並加速國際化發展，持續獲獎除了達到國際品牌加乘的宣傳效果，還能整體提升台灣醫院在世界最佳醫院的排名，更是台灣醫療與國際接軌實證，深具指標意義。

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「亞洲醫療保健獎」是由Healthcare Asia雜誌舉辦的獎項之一，頒獎典禮昨天舉行。據雜誌說明，中國附醫在心血管與抗菌等醫學領域中使用專業創新人工智慧技術而獲得「年度智慧醫院」獎。

其中，「遠距心肌梗塞AI輔助診斷系統」利用尖端人工智慧（AI）技術判讀異常心律。「智抗菌i.A.M.S平台」則透過AI技術輔助醫師精準選擇抗菌藥物，減少不必要的抗菌藥物。（編輯：馮昭）1120330

#中國附醫院長
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