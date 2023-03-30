防疫特別條例將到期 衛福部拚修傳染病防治法銜接

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（中央社記者郭建伸台北30日電）嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例預定今年6月底到期，衛生福利部擬推動傳染病防治法修法銜接。衛福部長薛瑞元今天受訪表示，修法會針對隔離、檢疫等急迫性條文，修正草案出爐後將力拚1、2個月內修法。

立法院去年5月通過同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間延長1年至民國112年6月30日。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查再生醫療製劑管理條例草案，薛瑞元在會議休息期間受訪，談及紓困振興特別條例到期及傳染病防治法修法進度。

薛瑞元表示，行政院已經審過一輪，有些地方會酌修，再開一次會後，就可送交行政院會並轉送立法院審查。

媒體詢問，已經3月底了，是否趕得及6月底前修正。薛瑞元表示，「我們要拚拚看」，會先將有急迫性條文拉出來，做第一階段修法，較無急迫性者則留到第二階段。

薛瑞元表示，傳染病防治法修正草案出爐後，將力拚1、2個月內完成修法。

至於何謂是急迫性條文，薛瑞元解釋，包含隔離、檢疫、徵用、疫苗採購等管制措施。（編輯：蘇志宗）1120330