三類組校系分數遭指大幅滑落 台大：沒明顯變化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）112學年度大學申請入學第1階段篩選結果今天揭曉，有民眾認為，台灣大學三類組學系過篩分數大幅滑落，甚至比去年低10級分以上。對此，台大校方否認，認為沒有特別明顯的變化。

大學甄選入學委員會今天在網站上公布各校系篩選標準，但並未揭露最後過關分數，僅公告各篩選順序的結果，以及是否有超額篩選，外界難以比較歷年差異。

有民眾反映，今年台大三類組學系除了競爭激烈的醫學系、牙醫系，其餘生農學院科系的錄取分數普遍大幅滑落。他並舉A系（化名）為例，今年國、英、數A、自4科只要31級分，就能通過篩選，去年卻逼近50級分。

中央社記者向台灣大學註冊組長李宏森查證，他表示，今年三類組校系看起來過篩分數和往年差不多，並沒有特別明顯的改變。他說，分數會大幅變動，往往與學科能力測驗的難易度有關，但今年學測整體來說，並沒有比去年難。

李宏森以民眾指出的A系為例，今年經過3次篩選後，剩下的人數仍高於預計甄試人數，因此進入「超額篩選」，最後須47級分才能進入第2階段，與去年並沒有差太多。

得勝者文教升學輔導專家劉駿豪解釋，一階篩選是從倍率高的開始篩，例如某系預計招收10人，會先按照簡章上的10倍率篩選科目，先篩出100人；接著篩5倍率科目，篩出50人；最後篩3倍率科目，篩出30人。如果都篩完，剩下的人數還多於30人，那同分的人就要進入「超篩」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉駿豪表示，各校系每年報名人數都會有變化，因此不能以大倍率的篩選結果，斷言該系的一階過篩分數。例如上述A系10倍率篩選國、英、數A、自4科，須31級分過關，只能代表篩到這一段落時，最低分那名考生的是4科31級分。

劉駿豪也提到某國立大學校系，曾有一年以12倍率篩選英文一科，只要2級分就能通過，但後續還要篩選社會科、國文科等，不能斷言英文只有2級分，就一定能通過一階段篩選。他強調，大倍率篩選所產生的分數，和實際過關沒有太大關係。（編輯：陳政偉）1120330