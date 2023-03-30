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ChatGPT熱潮 學者提醒：AI也可能被特定團體操控

2023/3/30 21:46
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（中央社記者陳至中台北30日電）ChatGPT等生成式AI（人工智慧）掀起熱潮，台灣學術倫理教育資源中心今天舉辦線上講座，學者提醒，AI可減輕研究者的負擔，但也可能被特定團體操控，仍須人工檢驗內容。

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT連日來引起各界討論。台灣學術倫理教育資源中心今天舉辦「生成式AI對研究與學術倫理的影響」線上講座，吸引約4000名民眾線上觀看。

國家衛生研究院分子與基因醫學研究所長孫以瀚在講座中提到，生成式AI是一個具革命性的新工具，未來勢必改變人的行為，人必須做出調整，才能適應及利用AI。

孫以瀚指出，生成式AI可用於整理文獻、修改程式、修改英文，減少研究者投入的心力，以更專心聚焦於創新。但另一方面，AI也可能被特定團體操控，透過訓練用的資料庫，影響AI生成的內容。因此使用AI時，仍需要人工檢驗內容，並思考如何突顯自我的創新與價值。

陽明交通大學副校長周倩表示，學術發表是學界之間、學界與社會大眾之間的溝通與交流，基於學術倫理誠實及透明原則，研究中使用生成式AI工具應適當揭露。

周倩提到，目前部分學術出版商已針對生成式AI發布相關的政策，包含生成式AI工具不可作為學術發表的作者，或是規定須於方法或聲明中揭露使用AI工具。

成功大學外國語文學系主任劉繼仁表示，從英文學術論文寫作的脈絡出發，並分享自身測試ChatGPT的結果。他提出，研究者使用AI工具時，應給系統清晰、詳細的提示，建議可分段給予提示，最後仔細檢查所生成的內容，確保系統資料的準確性和可靠性。（編輯：陳政偉）1120330

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陽明交大師生論ChatGPT衝擊 擔心查證難度和隱私
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